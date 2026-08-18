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Un marinero del buque Argenova XXVI cayó al mar durante la mañana de este martes, cuando la embarcación navegaba rumbo a Puerto Deseado, en Santa Cruz. El trabajador llevaba colocado el chaleco salvavidas y pudo ser rescatado rápidamente por sus compañeros.
El hombre fue identificado como Ariel “Gallito” Sotelo, oriundo de Corrientes y reconocido en el ambiente marítimo. Según la información compartida por Deproa.com, el tripulante perdió la estabilidad y cayó al agua cuando el buque se encontraba aproximadamente a dos horas del puerto.
La rápida reacción del capitán y de la tripulación fue clave para concretar el rescate. Tras caer al mar, Sotelo permaneció a flote gracias al chaleco salvavidas y fue localizado por sus compañeros, quienes lograron subirlo nuevamente a bordo.
La misma página compartió un video del dramático rescate. En otro registro compartido por Marino Puerto Madryn se observa a Sotelo ya a bordo, descansando y en buenas condiciones tras el susto vivido en el mar.
El episodio generó momentos de tensión y preocupación, especialmente luego de las recientes tragedias registradas en el Mar Argentino y que mantienen en alerta a la comunidad marítima.
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