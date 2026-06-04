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Durante el mediodía de este miércoles, una importante intervención de emergencia tuvo lugar en Puerto San Julián luego de que dos camionetas protagonizaran una colisión en plena zona urbana, dejando como saldo a dos personas atrapadas dentro de uno de los vehículos involucrados.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas el hecho ocurrió alrededor de las 13:15 horas, momento en que una dotación de la División Cuartel 3ra de Bomberos fue alertada sobre un accidente de tránsito registrado dentro del ejido urbano de la localidad. Inmediatamente, los efectivos se movilizaron a bordo de la unidad de rescate para asistir a las personas involucradas y evaluar la magnitud de la situación.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el siniestro había sido protagonizado por dos camionetas y que los ocupantes de una Ford Ranger se encontraban imposibilitados de abandonar el habitáculo por sus propios medios debido a las consecuencias del impacto.

Frente a este escenario, el personal especializado puso en marcha el protocolo de rescate vehicular. Como primera medida realizó el corte preventivo del sistema eléctrico del rodado para evitar riesgos adicionales y garantizar condiciones seguras para la asistencia.

Posteriormente, utilizando herramientas de apertura forzada, los rescatistas trabajaron sobre la puerta del conductor. Con la ayuda de una barreta lograron liberar el acceso al vehículo y rescatar a los dos hombres que permanecían atrapados en el interior.

Una vez concretada la extracción, ambos lesionados quedaron a disposición del personal sanitario que se encontraba en el lugar. Tras recibir las primeras atenciones médicas fueron trasladados al Hospital Distrital de Puerto San Julián para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y asistencia, los bomberos también inspeccionaron el área con el objetivo de descartar posibles riesgos para otros conductores y transeúntes. Según se informó, no se detectaron derrames de combustible, fluidos peligrosos ni otras condiciones que comprometieran la seguridad sobre la calzada.