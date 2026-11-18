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Un operativo judicial se desarrolló este miércoles en Río Gallegos, con siete allanamientos en domicilios particulares y un procedimiento dentro de la Unidad Penitenciaria Federal N.º 15. La investigación está orientada a establecer el presunto circuito de ingreso de drogas al establecimiento carcelario.
Las medidas comprenden seis viviendas y un taller, además de la requisa en el establecimiento penitenciario. Los procedimientos en los inmuebles particulares están a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, mientras que en la Unidad 15 intervienen autoridades y personal del Servicio Penitenciario Federal.
Entre los puntos alcanzados por las órdenes judiciales se encuentran el barrio 499 Viviendas, el barrio San Benito, barrio Marina, barrio Gregores, barrio Los Pioneros, barrio Evita, y el área de las 64 Viviendas.
Una investigación sobre el circuito de ingreso de estupefacientes
El eje de la investigación es determinar quiénes estarían detrás del presunto ingreso de sustancias a la Unidad 15 y de qué manera se habría concretado esa operatoria. Para eso, las medidas judiciales se extendieron tanto a domicilios particulares como a un taller.
En paralelo, dentro del establecimiento penitenciario intervienen el jefe de la unidad y personal del Servicio Penitenciario Federal, con apoyo de Inteligencia Criminal del organismo.
La investigación continúa en desarrollo. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas, sustancias u otros elementos secuestrados ni sobre el resultado de los procedimientos.
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