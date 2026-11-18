Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo judicial se desarrolló este miércoles en Río Gallegos, con siete allanamientos en domicilios particulares y un procedimiento dentro de la Unidad Penitenciaria Federal N.º 15. La investigación está orientada a establecer el presunto circuito de ingreso de drogas al establecimiento carcelario.

Las medidas comprenden seis viviendas y un taller, además de la requisa en el establecimiento penitenciario. Los procedimientos en los inmuebles particulares están a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, mientras que en la Unidad 15 intervienen autoridades y personal del Servicio Penitenciario Federal.

Agente de la Policía Federal Argentina revisando un vahículo vinculado a la causa de drogas en la Unidad 15 de Río Gallegos. Foto: Leandro Franco / La Opinión Austral.

Entre los puntos alcanzados por las órdenes judiciales se encuentran el barrio 499 Viviendas, el barrio San Benito, barrio Marina, barrio Gregores, barrio Los Pioneros, barrio Evita, y el área de las 64 Viviendas.

Una investigación sobre el circuito de ingreso de estupefacientes

El eje de la investigación es determinar quiénes estarían detrás del presunto ingreso de sustancias a la Unidad 15 y de qué manera se habría concretado esa operatoria. Para eso, las medidas judiciales se extendieron tanto a domicilios particulares como a un taller.

Allanamientos por drogas en la cárcel de Río Gallegos. Foto: Leandro Franco / La Opinión Austral.

En paralelo, dentro del establecimiento penitenciario intervienen el jefe de la unidad y personal del Servicio Penitenciario Federal, con apoyo de Inteligencia Criminal del organismo.

La investigación continúa en desarrollo. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas, sustancias u otros elementos secuestrados ni sobre el resultado de los procedimientos.

Noticia en desarrollo