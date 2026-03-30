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Un procedimiento judicial realizado en Río Gallegos permitió recuperar una bicicleta que había sido sustraída días atrás, en el marco de una causa por hurto que avanzó con rapidez gracias a la intervención policial y la articulación con la Justicia.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo tuvo lugar durante la jornada del domingo en un domicilio ubicado sobre la calle Los Pozos, en el barrio Belgrano, uno de los sectores residenciales de la capital santacruceña. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de Yamila Borquez, tras una denuncia radicada recientemente que puso en marcha las tareas investigativas.

A partir de ese primer paso, el personal policial inició una serie de diligencias que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento. Con la autorización judicial en mano, los efectivos se dirigieron al inmueble señalado, donde finalmente lograron resultados positivos.

Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de una bicicleta marca Futura, rodado 29, de color negra con detalles en amarillo, que coincidía plenamente con las características aportadas por el damnificado al momento de realizar la denuncia. El hallazgo permitió no solo recuperar el bien sustraído, sino también consolidar una línea investigativa que apunta a esclarecer las circunstancias del hecho.

La causa continuará su curso bajo la órbita judicial, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer si existen otros hechos vinculados.