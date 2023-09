Eduardo Artigas, reconocido vecinos de Río Gallegos por sus actuaciones artísticas y su carrera deportiva, informó este domingo en sus redes sociales que fue víctima de un indignante hecho de inseguridad.

Según comunicó a través de un video en su cuenta de Facebook, delincuentes ingresaron a su chacra y le robaron distintos elementos de su equipamiento de audio.

“Es una mañana mala, triste, porque me robaron en la chacra todo el equipamiento que uso para hacer las transmisiones en vivo en Facebook”, comenzó diciendo el artista local.

Entre los elementos sustraídos, Artigas indicó que se encontraba una consola Tascam, una consola Behringer, un microfono Shure Sm58 y dos parlantes potenciados.

Ante esta situación, el cantante pidió ayuda a la comunidad: “Por si acaso algunos amigos que hacen audio y les ofrecen eso, si me pueden avisar se los voy a agradecer, es muy posible que esta gente que robo todo ese material por ahí lo ofrezca“.

Cabe recordar que Artigas saltó a la popularidad tras su participación en la primera edición de “Gallegos Canta”, donde protagonizó un cruce con el jurado Andrés Abelli, y se volvió viral. Además, el artista habló en reiteradas oportunidades con La Opinión Austral y dio a conocer su variado repertorio, convirtiéndose en un personaje de la cultura popular de Río Gallegos.

Respecto al robo de sus pertenencias, el músico agregó: “Vamos a ver como hacemos otra vez para poder comenzar. Me forzaron la reja de la ventana e ingresaron”.

Por último, Artigas dejó una reflexión en este momento de indignación: “Es de lamentar que tengamos gente en esta sociedad que se dedica a robar y perjudicar a otras personas. No sé cuando irá a terminar esto, a esas personas le digo que busquen trabajo, hay trabajo para poder progresar, solo hay que tener voluntad. No me hago más mala sangre de la que se debe tener, pero tengo impotencia por perder lo que cuesta tanto, poder juntar peso por peso para poder tener un equipamiento un poquito mejor”.