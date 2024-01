El abogado Miguel Ángel Pierri representará a la familia del joven asesinado en Santa Teresita

El abogado Miguel Ángel Pierri representará como particulares damnificados a los familiares de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado a puñaladas por una patota en la localidad bonaerense de Santa Teresita durante los festejos de Año Nuevo, y adelantó que existe "una gran cantidad de evidencia" para probar la alevosía y premeditación del hecho.

"Es una postal que lamentablemente se repite. Hemos aprendido muy poco como sociedad. Estos hechos los estamos naturalizando, tanto el hecho de Fernando (Báez Sosa) y de Tomás suceden regularmente. Una vez más vemos a la juventud en el peor de los escenarios", manifestó Pierri esta mañana en diálogo con el canal de noticias C5N.

Con respecto al hecho, consideró que la muerte de Tomás fue un homicidio y negó que se haya tratado de una riña.

"Lo que tenemos acá son imputaciones genéricas. Estamos frente a un homicidio por el número de concurrentes. Eso me despeja que estemos ante una riña. El autor está complicado", consideró el letrado.

Además, Pierri indicó: "Tenemos un arma que determina el paso a la muerte de Tomás. Eso nos va dar con algunas evidencias de imágenes y testimonios que nos permitan determinar al autor".

Por otro lado, el abogado catalogó a los nueve detenidos como "un grupo curioso", ya que tienen entre 16 y 57 años, al tiempo que adelantó que acudirá al lugar de los hechos para continuar con la recopilación de evidencias.

"Hablé directamente con el fiscal general Diego Escoda y ya se ha reunido mucha evidencia. En dos horas me sumo al lugar a trabajar junto a la fiscalía. No tengo dudas de que vamos a poder determinar al autor con claridad y justicia", concluyó.

Uno de los letrados pertenecientes al equipo de Pierri, Adrián Rodríguez, se reunió esta mañana con la madre de Tello y aseguró a los medios que la "investigación avanza a toda vela".

"Hay detenidos y elementos secuestrados de prueba secuestrados, sobre todo en material audiovisual aportado por la municipalidad local. El fiscal general se ha puesto a disposición y ha pedido medidas de prueba con celeridad. Nos da la confianza de que se está haciendo todo lo posible para acreditar los hechos que ocurrieron", expresó Rodríguez a C5N

En ese sentido, el abogado afirmó que la teoría del caso supone que el asesinato de Tomás tuvo "alevosía y premeditación", a la vez que mencionó una situación previa en la que hubo un conflicto entre la víctima y parte del grupo acusado por el crimen.

"Con respecto a la alevosía, lo vemos reflejado en la cantidad de atacantes. Con la premeditación podemos suponer la existencia de una situación previa en la que Tomás le mencionó en una fiesta a este grupo que él no quería que ingresaran. Entonces se podría calificar como un antecedente y para la teoría del caso, sirve para entender la cuestión de la premeditación", contó.

A su vez, Rodríguez indicó que la autoría del homicidio tiene "cierto nivel de certeza", aunque señaló que el resto de los acusados también se ven implicados "por obrar en un rol activo" durante el hecho.

Por último, consideró que los asesinos de Tello "no actuaron al azar".

"Tener un arma blanca que causa una herida de muerte implica un apuñalamiento. A partir de ahí, sólo se puede decir que hubo un plan para matar. Esto es lo que llevaremos a juicio", cerró Rodríguez. (Télam)