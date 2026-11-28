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Personal de la División Narcocriminalidad y de la Sección Canes realizó un operativo preventivo en una empresa de transporte y despacho de paquetes. Un perro biodetector marcó una encomienda y, tras la autorización judicial, encontraron una sustancia vegetal y un cigarrillo artesanal que dieron positivo para cannabis.

Un control preventivo de paquetería realizado en El Calafate permitió detectar una encomienda que contenía sustancias compatibles con cannabis. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Narcocriminalidad, junto con efectivos de la Sección Canes, dependientes de la Policía de Santa Cruz.

De acuerdo con el parte de prensa policial, el operativo se desarrolló en las instalaciones de una empresa de transporte y despacho de paquetería de la localidad. Durante la inspección, uno de los canes biodetectores efectuó una marcación pasiva sobre uno de los paquetes, lo que motivó la intervención de la autoridad judicial competente.

A partir de esa señalización, los efectivos solicitaron autorización a la Unidad Fiscal interviniente para abrir la encomienda. Una vez habilitado el procedimiento, encontraron en su interior una sustancia vegetal y un cigarrillo artesanal que, sometidos a los reactivos correspondientes, arrojaron resultado positivo para cannabis.

Además, se hallaron otros elementos que fueron sometidos a pruebas de campo y dieron resultado negativo.

Por disposición de la Fiscalía, los elementos considerados de interés para la investigación fueron secuestrados y se continuó con las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la Policía destacaron el trabajo coordinado entre las dependencias que participaron del operativo y el aporte de los canes biodetectores en las tareas preventivas para detectar sustancias estupefacientes.