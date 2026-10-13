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Una tragedia sacudió este mediodía a la zona céntrica de El Calafate, cuando un hombre de 86 años perdió la vida tras ser atropellado por su propia camioneta en circunstancias que todavía son materia de investigación por parte de la Policía provincial.

El dramático episodio, que generó una profunda conmoción en la comunidad local, ocurrió cerca de las 13 horas de este martes y movilizó de urgencia a los servicios de emergencia hacia el lugar del hecho, donde se vivieron momentos de extrema tensión.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales al medio Señal Calafate, todo se desencadenó cuando el vecino mayor puso en marcha su vehículo.

Por motivos que los peritos de la fuerza de seguridad intentan establecer con precisión, la camioneta se desplazó de manera imprevista y terminó arrollando al conductor, causándole lesiones de una gravedad extrema que obligaron a un traslado de máxima urgencia hacia el Hospital SAMIC.

A pesar del esfuerzo desplegado por los profesionales médicos en el nosocomio local para revertir el cuadro crítico, las heridas sufridas resultaron irreversibles y se confirmó su fallecimiento poco después.