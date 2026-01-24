Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El concejal de Río Gallegos, Martín Chávez, sufrió un fuerte accidente de tránsito durante la noche de este viernes 23, sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el sector de acceso al aeropuerto Piloto Civil Norberto Fernández.

Según información difundida por el portal Santa Cruz en el Mundo, el edil conducía una camioneta Chevrolet Tracker de color gris que protagonizó un violento vuelco. El siniestro se produjo minutos antes de las 22:30, a unos 600 metros del ingreso al aeropuerto, cuando el rodado circulaba por la autovía 17 de Octubre y, por causas que se intentan determinar, el conductor perdió el control.

De acuerdo con lo que trascendió, la camioneta se desplazó hacia la banquina, donde existe un marcado desnivel del terreno, situación que provocó varios tumbos. Finalmente, el vehículo quedó detenido a unos 100 metros del punto donde se habrían iniciado las maniobras, tramo que forma parte de las pericias.

El hecho fue advertido a través de un llamado al 911. En primera instancia intervino personal de la Comisaría Sexta, que constató la participación de un solo rodado y un único ocupante. El conductor presentaba golpes visibles, con sangrado en el rostro y en las manos, aunque logró salir del habitáculo por sus propios medios, con asistencia policial.

Fuerte siniestro de tránsito en la salida de Río Gallegos. Foto: Santa Cruz en el Mundo.

Minutos después arribó una ambulancia, cuyo personal brindó atención médica en el lugar y dispuso el traslado al Hospital Regional Río Gallegos. Allí se le realizaron estudios de rutina, entre ellos radiografías y tomografías, para evaluar el alcance de las lesiones.

A raíz del siniestro, el tránsito quedó parcialmente interrumpido en la salida de la ciudad, a la altura de la primera rotonda, con desvíos por calles laterales para mantener la circulación hacia el aeropuerto.

Ya durante la madrugada, cerca de la 1:00, personal de Accidentología Vial llevó adelante las pericias correspondientes. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Comisaría Sexta, en tanto el vehículo resultó con importantes daños y no se encuentra en condiciones de circular, quedando su situación sujeta a las disposiciones judiciales y técnicas.