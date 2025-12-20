Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La oportuna actuación del Concejo Agrario Provincial permitió contener un principio de incendio rural que se registró este sábado al mediodía en campos pertenecientes a la estancia Stag River, en inmediaciones de la localidad de 28 de Noviembre. El foco ígneo, que afectó sectores de pastizales, arbustos y turba, fue controlado antes de que pudiera extenderse y generar consecuencias más graves en una zona especialmente sensible por las características del terreno.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la intervención se produjo tras un llamado de alerta que advirtió sobre la presencia de fuego en el área. Al arribar al lugar, el personal constató un escenario de riesgo elevado, no solo por la vegetación seca sino también por la presencia de turba, un tipo de suelo que puede mantener focos subterráneos activos durante largos períodos y dificultar las tareas de extinción.

Bomberos controlando las llamas. FOTO: CAP

Ante esta situación, se activó de inmediato la brigada “Perito Moreno”, dependiente de la delegación Cuenca Carbonífera del Concejo Agrario Provincial. Bajo la conducción de su director, Cristian Mansilla, el equipo desplegó tareas de control y enfriamiento que permitieron circunscribir el incendio y evitar su propagación hacia sectores de mayor extensión, protegiendo tanto el ambiente natural como las actividades productivas de la zona.

Si bien las causas del inicio del fuego continúan bajo investigación, de manera preliminar se presume que el foco ígneo podría haberse originado a partir de una colilla de cigarrillo mal apagada. Este tipo de situaciones, frecuentes pero muchas veces subestimadas, representan un riesgo significativo en áreas rurales, donde una acción mínima puede derivar en incendios de gran magnitud.

Desde el Concejo Agrario Provincial remarcaron la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente en contextos ambientales que favorecen la rápida propagación del fuego. Asimismo, recordaron que arrojar colillas de cigarrillos, realizar quemas no autorizadas o cualquier acción negligente puede generar consecuencias ambientales, productivas y de seguridad difíciles de revertir.

