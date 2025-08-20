Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del miércoles 20 de agosto del corriente año, la ciudad de Azul fue escenario de un operativo policial que culminó con la detención de Marcelo Omar Quinteros, un delincuente de 56 años conocido en el ámbito delictivo como “El loco del martillo“. La detención fue llevada a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, quienes interceptaron a Quinteros en la vía pública, específicamente en la calle Belgrano, entre Burgos y Colón.

Al verificar la identidad del hombre en el sistema federal, que es conocido por sus antecedentes penales, los efectivos policiales constataron que sobre él pesaban nada menos que cinco pedidos de captura vigentes, informaron medios locales. Estos pedidos de captura habían sido emitidos por diversas autoridades judiciales de las provincias de Santa Cruz y Chubut, lo que indica que Quinteros era buscado en relación con diferentes causas penales.

Según trascendió, Quinteros es oriundo de la ciudad de Trelew, en la provincia chubutense, y era intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. Entre los pedidos de captura que pesaban sobre él, se destaca una orden de detención emanada por la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial de la zona norte santacruceña, ubicada en la avenida San Martín de la localidad de Caleta Olivia.

Tras su detención, el delincuente conocido ampliamente por su alias “el loco del martillo” fue trasladado a la sede policial de Azul, donde quedó alojado a disposición de la justicia interviniente. Se espera que en las próximas horas se realicen los trámites legales correspondientes para determinar su situación procesal y dar cumplimiento a las órdenes de captura que pesan sobre él. Sería trasladado al sur del país.

El rostro de “el loco del martillo”, conocido delincuente.

Sus antecedentes

Es claro que Quinteros tiene un sinfín de antecedentes penales. La última vez que se conoció sobre él fue por una publicación del diario La Opinión Austral que se realizó a mediados de marzo del año, a través de la cual se daba a conocer que había sido detenido en la ciudad de Los Antiguos, debido a que lo habían encontrado deambulando en la vía pública. En esa ocasión, “el loco del martillo estableció domicilio y se retiró de la localidad.

En 2010, Quinteros fue imputado y detenido junto a un cómplice por el crimen de Catalina Care, ocurrido el 25 de enero de ese año en Sarmiento. Los delincuentes habrían atacado a la mujer, una anciana que vivía sola, provocándole diversas lesiones y dejándola abandonada en su vivienda para que muera desangrada. A pesar de las pruebas recolectadas por los investigadores, “el loco del martillo” fue absuelto por el beneficio de la duda.

Por otro lado, en mayo 2014, el delincuente volvió a ser detenido en la ciudad de Puerto Deseado tras seguir a un abuelo de 67 años hasta una casa del barrio Perón, entrar a la fuerza a la propiedad, y propinarle una dura golpiza. Un vecino que escuchó los gritos del anciano llamó al 101 y cuando llegaron los uniformados, tuvieron que tirar la puerta para salvarle la vida al hombre. Después, Quinteros fue trasladado a Comodoro Rivadavia por un robo agravado.