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Jonathan Casas estuvo un mes internado en San Julián y luego en Caleta Olivia, fue dado de alta el martes de esta semana del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y fue trasladado a la guardia en dos ocasiones. El hombre fue derivado y alojado en una alcaidía de la localidad de Río Gallegos

Se trata de un joven de 30 años con diabetes tipo 1 que fue condenado por un robo simple ocurrido en el 2017. El año pasado su pareja, amistades y el Polo Obrero se juntaron para manifestarse afuera de la Cámara Criminal. En esa ocasión solicitaban la prisión domiciliaria de Jonathan que ya venía teniendo inconvenientes a raíz de su enfermedad.

Una de las lesiones que tiene Jonathan en su brazo.

La pareja del hombre, Guadalupe Martínez, pidió un número de contacto del hospital de Río Gallegos. En una publicación, contó que lo llevaron cerca de las 22:45 y que, hasta el momento no tiene ninguna novedad sobre él. También dijo que habría sido trasladado porque el personal no sabía utilizar el medidor de glucosa.

Jonathan Casas se encuentra internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. FOTO: FACEBOOK GUADA MAR

Martínez expresó preocupación por la situación de Casas, quien estuvo internado alrededor de un mes y recientemente volvió a quedar bajo custodia. “A las 10:45 de la noche se llevaron a Jonathan al hospital y no volvió hasta ahora”, escribió, al pedir ayuda para comunicarse con el centro de salud.

Según la mujer, el traslado se habría realizado porque no podían utilizar el aparato para medirle el nivel de azúcar. “Me preocupa y temo por su vida”, manifestó. En el mismo mensaje expresó temor por el trato que pudiera recibir bajo custodia y etiquetó al

Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).