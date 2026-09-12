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La madrugada en la Cuenca Carbonífera suele ser helada y silenciosa, pero este viernes se vistió de luto e impotencia. Un voraz incendio devoró por completo una vivienda familiar en la localidad de Río Turbio, dejando un saldo trágico que golpea directo al corazón de la comunidad: dos menores perdieron la vida atrapadas por el fuego.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el drama comenzó a gestarse alrededor de las 05:44 horas de este viernes, cuando ingresó un desesperado llamado anónimo al abonado 101 de la División Comisaría Yacimiento Río Turbio. Del otro lado de la línea, un hombre sin identificar alertaba sobre la presencia de un dantesco incendio en la parte posterior de la Escuela N° 60.

Al arribar a la calle Glaciar Frías N° 45, en el barrio Hielos Continentales, los bomberos constataron la dolorosa veracidad del reporte. Un tremendo foco ígneo envolvía la estructura del inmueble. En medio de la desesperación, lograron salir del interior con lo puesto tres de los ocupantes. Se trataba de una joven que estaba al cuidado de sus tres hermanas menores, su pareja y una de las niñas. Los tres sobrevivientes presentaban quemaduras y un cuadro severo de inhalación de humo.

Con el correr del procedimiento, se terminó de confirmar la trágica realidad: dos menores que integraban el grupo familiar no habían logrado ganar la salida y perecieron alcanzadas por la violencia del fuego.

Ahora, fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que la Superintendencia de Bomberos de Río Gallegos dispuso el envío urgente de una comitiva del Departamento Técnico de Investigaciones hacia la ciudad minera. Un equipo altamente capacitado, integrado por dos oficiales y dos suboficiales peritos, emprendió el trayecto por ruta desde la capital santacruceña hacia Río Turbio con la misión exclusiva de encarar los peritajes técnicos de rigor, determinar la zona de origen de la combustión.

Paralelamente, mientras el personal de Criminalística local aseguraba la escena y levantaba las evidencias superficiales, un vehículo de la Morgue Judicial procedente de Río Gallegos se trasladó hasta la localidad para llevar a cabo el respetuoso y protocolar traslado de los cuerpos de los fallecidos. Los restos serán sometidos a las autopsias correspondientes para certificar las causas fehacientes de los decesos