El juicio oral contra un enfermero acusado de cometer abuso sexual agravado por la guarda contra un menor con discapacidad ingresó en su etapa definitoria. En su alegato final, tanto la Fiscalía –representada por la Dra. Verónica Zuvic– como la querella –a cargo de los abogados Ariel Bertorello y Cristian Arel- solicitaron una pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, en línea con la máxima sanción prevista para este tipo de delito.

El acusado, un profesional de salud detenido desde 2023, está siendo juzgado por hechos ocurridos en el Centro de Salud Mental de Río Gallegos, en un caso que salió a la luz tras denuncias formuladas en julio de ese año. Según la pesquisa y la acusación, el abuso- que constituye un “acceso carnal agravado por la guarda”- se habría consumado en el mismo establecimiento donde prestaba servicios, ubicado en la esquina de Santiago del Estero y José Ingenieros, en Río Gallegos.

El frente de la Cámara Oral (FOTO LA OPINIÓN AUSTRAL)

El debate oral comenzó el pasado miércoles en la Cámara Oral local, bajo la presidencia de la jueza María Alejandra Vila y los vocales Jorge Yance y Yamila Bórquez, esta última en carácter de subrogante.

Durante las primeras jornadas, cerca de veinte testigos—entre ellos profesionales de la salud, peritos, policías y familiares de la víctima—declararon en la sede de Malaspina 41, aportando relatos que resultarán clave para el fallo

La denuncia fue promovida cuando comenzaron a evidenciarse cambios de conducta en el menor, lo que derivó en una investigación derivó en el allanamiento de la casa del imputado. En aquel operativo, las fuerzas intervinientes secuestraron elementos vinculados con el caso

Desde entonces, el enfermero permanece alojado en la Comisaría Cuarta.

Con la solicitud de 12 años de prisión efectiva, la Fiscalía y la querella subrayaron la necesidad de una condena ejemplar, dada la vulnerabilidad de la víctima y la agravante de la guarda.

El fallo del Tribunal se dará a conocer el próximo martes 19 de agosto.