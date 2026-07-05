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El fiscal de Instrucción José Chan avanza en la investigación por los mensajes de tenor temerario que comenzaron a analizarse en el marco del conflicto salarial que mantienen sectores de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario.

Tal como adelantó La Opinión Austral, la causa judicial se inició a partir de denuncias vinculadas a comunicaciones internas que habrían circulado entre manifestantes y que contenían referencias consideradas de extrema gravedad. Las expresiones harían referencia a la posibilidad de generar situaciones críticas con personas alojadas en dependencias policiales: ¿podría haber un muerto?

Durante los últimos días, el fiscal sumó nuevas medidas de prueba con el objetivo de determinar la autenticidad de los mensajes, identificar a sus autores y establecer el contexto en el que fueron emitidos. La investigación también busca determinar si se trató de manifestaciones aisladas realizadas o si existió algún tipo de planificación para ejercer presión durante las negociaciones salariales.

La manifestación vulneró el portón que separa la vereda con el interior del patio de Casa de Gobierno. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

La causa se desprende de la denuncia presentada el 24 de junio por la fiscal de Estado, Natalia Linardi, tras los incidentes registrados el día anterior frente a Casa de Gobierno, cuando manifestantes bloquearon los accesos al edificio durante una protesta salarial. A partir de esa presentación, la investigación incorporó un nuevo eje vinculado a las comunicaciones internas que, por su contenido, fueron consideradas de posible gravedad institucional.

La denuncia presentada por la Fiscalía de Estado ante la justicia.

Por el momento no hay imputaciones públicas, aunque la Fiscalía continúa con la recolección y análisis de pruebas. Mientras tanto, la investigación mantiene el foco en determinar si los mensajes pudieron constituir algún tipo de delito o si quedaron en el plano de expresiones realizadas en el contexto del conflicto que atraviesan las fuerzas de seguridad en Santa Cruz.