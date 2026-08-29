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Una contingencia doméstica requirió la pronta intervención de las fuerzas de rescate en la madrugada de este sábado en Río Gallegos. Alrededor de las 04:30, un llamado de auxilio alertó a las autoridades sobre una importante pérdida de agua corriente que amenazaba con anegar el predio de una vivienda ubicada sobre la calle Santiago del Estero al 600, en Río Gallegos.

Frente a la alerta recibida en la central, una dotación de la División Cuartel Segunda de Bomberos se desplazó con presteza hacia el lugar. Al arribar a la dirección señalada, los efectivos constataron un flujo constante y abundante de agua que caía desde la parte superior del inmueble, extendiéndose por el patio y la vereda de la arteria céntrica.

Tras una primera inspección ocular en el sector exterior, los bomberos detectaron que el origen del inconveniente se debió a la rotura del mecanismo del flotante del tanque de reserva ubicado en la parte externa de la finca. Esta falla impidió el corte automático del llenado, provocando el rebalse ininterrumpido del suministro en momentos en que la presión de la red pública alcanza sus niveles más altos durante la noche.

Según pudo saber La Opinión Austral, ante el riesgo de que el agua continuara acumulándose e ingresara a las dependencias interiores de la vivienda o afectara las instalaciones eléctricas circundantes, el personal especialista actuó de forma inmediata. Con las herramientas de mano correspondientes, la dotación procedió al cierre de la llave de paso principal del inmueble, logrando neutralizar el escape en cuestión de minutos y devolviendo el control a la escena.

El operativo preventivo se extendió de manera coordinada entre las 04:30 y las 05:00 de la mañana. Una vez asegurado el perímetro y controlado el flujo hídrico, los uniformados dialogaron con la propietaria del inmueble a fin de detallarle el diagnóstico de la falla y brindarle las pautas técnicas necesarias para la pronta sustitución de los componentes dañados en el depósito.

Con las tareas concluidas con éxito y sin registrarse daños estructurales de gravedad ni inconvenientes con el personal o el material operativo, la unidad de la División Cuartel Segunda dio por finalizada la asistencia y emprendió el retorno a su base operativa.