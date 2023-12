El fubolista Ricardo Centurión dio positivo en cocaína tras intentar evadir un control policial

El futbolista Ricardo Centurión dio positivo en cocaína al ser sometido a un narcotest luego de intentar huir de un control policial en el barrio porteño de Villa Soldati, por donde se movilizaba a bordo de un Mercedes Benz sin documentación, en el que llevaba estupefacientes para consumo personal, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió esta madrugada cuando personal de Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad que recorría las inmediaciones del Complejo Habitacional Soldati, en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 8 B, detuvo la marcha de dos vehículos, un Peugeot 208 y un Mercedes Benz A250, con el fin de identificar a varios hombres que iban a bordo.

Mientras los efectivos solicitaban la documentación personal y del auto a los ocupantes del Peugeot, Centurión, quien iba al volante del Mercedes Benz, se marchó, por lo que la policía salió a perseguirlo hasta interceptarlo a unas cuadras, en la calle Rabanal al 3200.

Centurión (30) no tenía en su poder los documentos del vehículo, en cuyo interior los efectivos de la seccional local hallaron un cigarrillo de armado con una sustancia similar a la picadura de marihuana, una flor de marihuana y un blister de clonazepam de 2mg con dos pastillas.

Por orden de la Unidad de Flagrancia Sur, el futbolista fue demorado en el lugar y sometido a un narcotest y a un estudio de alcoholemia por parte de personal competente, el primero de los cuales dio positivo en cocaína y el segundo negativo, dijeron los voceros.

Tras ello, se le labró una infracción por conducir un auto sin la debida autorización y el Mercedes Benz fue secuestrado.

Además, añadieron los voceros, la Justicia labró actuaciones por desobediencia, tenencia de estupefacientes para uso personal e infracción al artículo 131 del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires, por conducir bajo efectos de estupefaciente, tras lo cual el jugador pudo retirarse.

El ex Boca y Vélez Sarsfield jugó por última vez en abril pasado para el club Barracas Central, aunque luego fue separado del plantel porque no iba a los entrenamientos, en una decisión del DT Sergio Rondina.

(Télam)