Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada del 3 de enero de 2026 se vio marcada por un grave incidente de violencia en la localidad de Puerto Deseado, cuando a las 23:00 horas, el personal que se encontraba cumpliendo el horario de guardia en la Comisaría inició actuaciones preventivas bajo la carátula de lesiones. La intervención se desencadenó a raíz de una solicitud de presencia policial cursada desde el Hospital Distrital, que informaba sobre la recepción de una persona con una herida provocada por arma blanca.

Al arribar al centro de salud, los uniformados corroboraron la información dada a conocer. Encontraron a un ciudadano de 29 años que se encontraba recibiendo asistencia médica de urgencia. En ese mismo lugar, se encontraba un masculino en un estado de ebriedad notorio, quien, a pesar de no aportar su identidad en ese momento, se convirtió en una fuente clave de información inicial.

Según el relato de este individuo, el incidente se originó momentos antes mientras se encontraban en compañía de un grupo de amigos. Varios hombres estaban consumiendo bebidas alcohólicas en las instalaciones de una cancha deportiva ubicada en el barrio Randisi, específicamente en calle Almirante Brown, en el sector comprendido entre Las Heras y Perito Moreno, conoció el diario La Opinión Austral.

En ese contexto de ingesta, el hombre de 29 años, identificado como P, inició una discusión que escaló rápidamente a una pelea física de golpes de puño con otro sujeto conocido en el ambiente como “cholo” (cuyo apellido comienza con A). La confrontación culminó de manera trágica cuando el agresor extrajo de entre sus prendas un cuchillo y apuñaló al denunciante en la espalda, para luego darse inmediatamente a la fuga del lugar.

El informe policial al que tuvo acceso este medio, detalló que, tras la agresión, el hombre herido no fue asistido inmediatamente por todos los presentes. De hecho, se pudo recabar información posterior que indica que el joven fue trasladado por un grupo de al menos cinco chicos, quienes, lejos de auxiliarlo o dar aviso a las autoridades, lo abandonaron en la vía pública y se retiraron apresuradamente.

Asimismo, se conoció que en el lugar del hecho quedaron varios indicios, como una gran cantidad de sangre. Finalmente, un conductor particular que pasaba por la zona se detuvo y acercó al herido hasta el hospital. En el centro asistencial, la doctora Moreyra se encargó de atender al damnificado y certificó formalmente una “lesión punzo cortante parrilla costal baja izquierda”, lo que subrayó la gravedad del ataque.

Desde el punto de vista investigativo, se realizaron las diligencias de estilo en coordinación con personal de la Dirección General de Policía de la Provincia. Tomaron conocimiento formal del suceso el personal de la División de Investigaciones (DDI), el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil, y el Fiscal. La causa se encuentra bajo investigación.

Además, se estableció la intervención del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Minería, a cargo de la conjueza Nancy Piutrillan, en el marco de las actuaciones correspondientes. Las tareas se centran en reconstruir las circunstancias exactas y determinar el vínculo entre el joven herido y el grupo que lo acompañaba y luego lo abandonó.