Este sábado 6 de febrero se cumple un mes de la desaparición de Gabriel Darío Mileca, el vecino de 42 años que fue visto por última vez el pasado 10 de enero en Río Gallegos. A cuatro semanas de aquel día, la incertidumbre persiste y la pregunta sigue resonando con fuerza en la comunidad: qué pasó y dónde está Gabriel.

Desde el primer momento, la Policía de Santa Cruz desplegó un amplio operativo de búsqueda que continúa activo y sin interrupciones. Según informaron fuentes oficiales, los rastrillajes se realizan de manera diaria en la ría local y a lo largo de la costa, abarcando un extenso sector que se extiende hasta Punta Loyola y zonas aledañas. El llamado “punto cero”, donde se lo habría visto por última vez de acuerdo a testimonios incorporados al expediente judicial, se encuentra detrás de la Unidad 2 del Servicio Penitenciario, sobre la línea costera.

La zona donde fue visto por última vez Mileca. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La magnitud del operativo refleja la complejidad del caso. Desde el inicio participaron divisiones de canes, personal policial de distintas áreas y una importante cantidad de voluntarios que se sumaron solidariamente a las tareas de búsqueda. Los rastrillajes se realizaron a pie, en motocicletas, cuatriciclos y vehículos 4×4, adaptándose a las características del terreno y a las condiciones climáticas propias de la región. Además, se llevó adelante un mapeo satelital detallado de todas las zonas recorridas, información que fue incorporada a la causa judicial como respaldo técnico de las tareas realizadas.

La tecnología también tuvo un rol central. Se utilizaron drones institucionales y de particulares para sobrevolar la margen de la ría, sectores rurales y áreas de difícil acceso, en un intento por ampliar el campo visual y detectar cualquier indicio que pudiera resultar relevante. La búsqueda incluso trascendió los límites de la capital provincial. En cercanías de Caleta Olivia se desplegó un operativo tras el aviso de una persona que aseguró haber visto a alguien con características similares a las de Mileca. En ese sector trabajaron efectivos a pie y el Grupo de Operaciones Rurales, con apoyo de caballos y motocicletas.

El flyer con el rostro de Mileca ya copó todos los rincones de la ciudad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En el transcurso de uno de los rastrillajes realizados en la zona de Güer Aike, el hallazgo de un hueso generó expectativa y preocupación. En un primer momento se especuló con la posibilidad de que pudiera tratarse de restos humanos de “mediana data”. Sin embargo, tras las pericias correspondientes, fuentes consultadas por La Opinión Austral confirmaron que el resto hallado correspondía al fémur de un guanaco, descartándose de manera concluyente que se tratara de una persona. Si bien este dato trajo claridad respecto a ese hallazgo puntual, no aportó respuestas concretas sobre el paradero de Gabriel.

Mientras tanto, desde la Policía reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Gabriel Darío Mileca mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez morocha, cabello corto negro, barba tipo candado y posee tatuajes en ambos brazos. Al momento de ausentarse vestía una remera negra y gris, pantalón corto negro y pantuflas negras. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser comunicada al 911 o en cualquier dependencia policial.

Efectivos adentrados en las frías aguas, en busca de Gabriel Mileca. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

A un mes de la desaparición, la causa sigue abierta y los operativos continúan sobre el terreno. La constancia de los rastrillajes y el compromiso de quienes participan reflejan la necesidad de obtener una respuesta que lleve algo de alivio a una familia y a una comunidad que no baja los brazos. Porque mientras no haya certezas, la pregunta seguirá latente en Río Gallegos: dónde está Gabriel Mileca.