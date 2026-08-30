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La Cámara Oral de Río Gallegos reanuda este lunes, desde las 9 de la mañana, las audiencias del juicio oral y público contra José Daniel Cabrera Gallardo, acusado por el homicidio del reconocido empresario local Nelson Ariel Romero. El debate, que comenzó el pasado viernes con una intensa primera jornada, promete extenderse durante varios días más dada la amplia nómina de testigos convocados y la complejidad de la prueba pericial acumulada en el expediente.

El proceso judicial busca reconstruir de manera minuciosa los trágicos hechos ocurridos en agosto de 2024, cuando la repentina e inexplicable ausencia de Romero -quien fuera apoderado de la prestigiosa firma de seguridad privada “Romero Sistemas“- encendió las alarmas de su entorno familiar. La cadena de acontecimientos comenzó a desgranarse cuando el hermano del empresario intentó comunicarse con él en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta alguna, lo que motivó la correspondiente denuncia por averiguación de paradero ante las dependencias policiales.

El acusado identificándose ante el tribunal. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Con el correr de las horas, el caso sumó indicios escalofriantes que presagiaban el peor desenlace. La primera pista desconcertante fue el hallazgo de la mascota de la víctima, un perro de raza bulldog francés, que fue visto deambulando desorientado por las calles del barrio Marina. Poco tiempo después, los investigadores localizaron la camioneta del empresario estacionada a pocas cuadras de allí, en el barrio 366 Viviendas, a escasos metros de la finca donde residía Cabrera Gallardo. El interior del vehículo presentaba evidencia hemática que confirmó las sospechas de un evento violento.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la búsqueda culminó trágicamente días más tarde, cuando efectivos de la Policía provincial hallaron el cuerpo sin vida de Nelson Ariel Romero semi enterrado en una zona de descampado en las afueras de la ciudad capital, con un impacto de proyectil de arma de fuego en la zona craneal.

En el estrado, el tribunal encargado de impartir justicia está integrado por los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Enrique Arenillas. La acusación pública es sostenida por la fiscal Verónica Zuvic, en tanto que la querella que representa los intereses de la familia de la víctima cuenta con el patrocinio de los abogados Gabriel Bertorello y Cristian Arel. Por su parte, la estrategia defensiva del imputado -quien actualmente cumple prisión preventiva alojado en los calabozos de la División Comisaría Sexta– es conducida por los letrados Rodrigo Marín y Matías Solano.

Carlos Arenillas, María Alejandra Vila y Jorge Yance deliberando. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante la jornada inicial celebrada el viernes, cerca de diez testigos prestaron su declaración testimonial ante el tribunal, sobre un universo aproximado de treinta citados. El recinto de la Cámara Oral fue escenario de desgarradores testimonios brindados por seres queridos y allegados tanto de Romero como del propio imputado. En tanto, Cabrera Gallardo optó por hacer uso de su derecho constitucional de abstenerse de declarar en esta etapa del proceso.

Para esta segunda entrega del debate oral, el cronograma contempla la comparecencia de los efectivos policiales y peritos técnicos que intervinieron en las diligencias iniciales y en el levantamiento de rastros en la instrucción de la causa. Asimismo, las partes aguardan que el tribunal defina la fecha precisa en que se llevará a cabo la inspección ocular y la reconstrucción del recorrido que realizó la camioneta de la víctima durante aquella trágica jornada de agosto.