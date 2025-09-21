Un operativo policial desarrollado en la mañana del domingo en el barrio 499 Viviendas de Río Gallegos terminó con resultados positivos: se logró recuperar gran parte del mobiliario denunciado como robado días atrás y, en paralelo, se produjo la detención de una mujer que tenía vigente un pedido de paradero por una causa de abuso sexual. La investigación fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de la jueza Marcela Quintana, en el marco de una causa iniciada a raíz de una denuncia por hurto.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el caso se remonta al martes pasado, cuando una vecina de la capital santacruceña, denunció que autores ignorados hasta ese momento le habían sustraído diversos elementos de su domicilio ubicado en el barrio 499.

Parte de lo recuperado por la Policía tras el allanamiento. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

A partir de esa presentación, la División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos desplegó distintas tareas de campo y de análisis de información que permitieron ubicar el domicilio donde se encontrarían los objetos robados. Con esas pruebas, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda del mismo barrio, emplazada a uno pocos metros, que se concretó a las nueve de la mañana de este domingo.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la DDI, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, con apoyo del Departamento Delito Organizado Zona Sur. En el interior del domicilio fueron identificadas cinco personas: dos hombres y tres mujeres.

El mobiliario recuperado fue expuesto en la Comisaría Tercera. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante la requisa, los uniformados hallaron y secuestraron los elementos denunciados como sustraídos: una cama de dos plazas tipo somier con su colchón, un respaldo de cama, cinco sillas de caño, una mesa extensible, una aspiradora, una procesadora, un espejo de 1,20 metros y un teléfono celular Samsung. Todos estos objetos quedaron bajo resguardo policial y posteriormente fueron entregados en carácter definitivo a la damnificada.

Sin embargo, el operativo tuvo un giro inesperado. Al constatar la identidad de los ocupantes de la vivienda, los agentes detectaron que una de las mujeres registraba un pedido de paradero vigente emitido por el Juzgado de Instrucción N°2, en el marco de una causa por abuso sexual en la que se encuentra denunciada. Ante esta situación, ella fue trasladada a la Comisaría Tercera para quedar a disposición de la Justicia.

Un móvil de la fuerza de seguridad afuera de la casa allanada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En tanto, otro de los presentes, fue aprehendido y conducido a sede policial. Por disposición judicial se le realizaron las planillas prontuariales, el informe de antecedentes tanto a nivel provincial como nacional y el correspondiente juego de fichas. Cumplidos los plazos legales, recuperó su libertad, previa fijación de domicilio ante la autoridad judicial.