El miércoles pasado, la ciudad de Río Gallegos se conmocionó al conocerse la noticia de la detención de un hombre a metros de un edificio público. Se trata de un presunto dealer conocido por sus iniciales AFV quien era buscado por una causa de robo agravado y le encontraron 300 gramos de cocaína.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el suceso se registró a metros del ingreso al Juzgado de Faltas emplazado en la calle Aconcagua de la capital de Santa Cruz, en la mañana del miércoles. AFV había llegado a bordo de un Volkswagen Gol Trend y fue detenido por agentes de la División de Investigaciones (DDI) cuando se retiraba, tras hacer los trámites por una infracción grave.

El acusado había descartado tres envoltorios que tenían un pesaje total de 29 gramos de marihuana.

En el baúl del rodado le encontraron 311 gramos de cocaína, además de una balanza de precisión. Ahora, desde la Fiscalía Federal indicaron que esa no era la única droga que AFV tenía entre sus pertenencias. A través de un comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF), este diario pudo saber que el hombre, al trasladarlo a la Comisaría Séptima, pidió ir al baño, momento en el cual intentó deshacerse de una bolsa que contenía dos envoltorios con 11 gramos de marihuana en total. Además, intentó esconder otro paquete detrás del lavamanos, que contenía otros 11 gramos. Luego, se descubrió que había descartado otros 7 gramos de cannabis en una de las salas del lugar.

El acusado había sido trasladado en primer término a la Comisaría Séptima. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En la audiencia, los representantes del MPF solicitaron una serie de medidas para avanzar con la investigación, además de la prisión preventiva del imputado. En ese sentido, se resaltó que fue condenado en dos oportunidades: una en 2020 por robo calificado por el uso de arma de fuego y otra en 2022 por la tenencia con fines de comercialización, además de la causa que tiene abierta y que originó este caso.

A todo ello, la fiscalía agregó que había mentido cuando dio su domicilio y resaltó la gravedad del intento de descarte del material estupefaciente.

Ante esto, el juez Claudio Vázquez tuvo en cuenta lo expuesto por el fiscal y consideró “trascendental” la falta de arraigo del imputado. “Si bien su núcleo familiar se encuentra asentado en esta ciudad capital, no puedo desconocer que, al momento de constatar el domicilio denunciado por el imputado, uno de los supuestos cohabitantes del mismo refirió que no vivía efectivamente allí”, resaltó.

En línea con lo planteado por el MPF, el magistrado legalizó la detención del implicado, tuvo por formalizada la investigación penal y dispuso su prisión preventiva por el término de 90 días, al remarcar también que existen, en este momento, “posibles partícipes y/o cómplices aún no identificados”.