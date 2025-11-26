Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos volvió a concentrar la atención judicial y pública este miércoles, cuando se inició —pasadas las 9:00— el juicio oral por el choque fatal que terminó con la vida de Soledad Maidana el 22 de febrero de 2024 en el barrio Fátima.

Soledad, que se desempeñaba como agente del Servicio Penitenciario Provincial, regresaba a su casa tras cumplir tareas de seguridad bajo la modalidad de “adicional”, un servicio de refuerzo laboral remunerado que desarrollaba luego de su turno regular. El impacto se produjo en una intersección urbana del barrio Fátima, en horario nocturno de alta circulación barrial.

Soledad Maidana, la víctima, era subayudante en el Servicio Penitenciario Provincial.

Luis Maidana y Mónica Luna, padres de Soledad. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El juicio, a cargo de la Cámara Tribunal Oral de Santa Cruz, comenzó formalmente esta mañana con los planteos iniciales de las partes y el inicio del cronograma de testimoniales. En ese marco, Ivar Martens brindó su declaración ante el Tribunal, en un testimonio que se extendió por 90 segundos.

Testimonio de Ivar Martens

Durante su testimonio, Martens se expresó en términos directos y breves. Durante su declaración Ivar Martens afirmó: “Pedí declarar nada de los hechos, no tengo recuerdos. No tengo explicación para esa familia. No tengo recuerdos, quiero pedir perdón. Nunca fue mi intención”.

Ivar Martens en silla de ruedas, arribando a la Cámara Tribunal Oral de la Provincia de Santa Cruz para afrontar el debate judicial iniciado este miércoles. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las palabras del acusado fueron incorporadas oficialmente al debate, donde el Tribunal analizará el valor de su testimonio en contraste con las pericias accidentológicas, las declaraciones de testigos y la evidencia recabada durante la instrucción.

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del viernes 23 de febrero de 2024, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.