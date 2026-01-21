Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una intervención oportuna del Cuartel 7 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz permitió asegurar un ventanal de grandes dimensiones que presentaba riesgo de colapso en el centro de Puerto Santa Cruz, en una acción preventiva que volvió a poner en valor el rol silencioso pero decisivo de los equipos de emergencia.

Durante la jornada del martes, personal del Cuartel 7 de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz llevó adelante un operativo de aseguramiento y salvamento en un inmueble ubicado en el casco céntrico de Puerto Santa Cruz. Si bien el local se encontraba cerrado al público, la situación representaba un riesgo concreto para transeúntes y vecinos que circulan a diario por la zona.

Según se informó oficialmente, el alerta se originó a partir de la detección de fallas estructurales en la base de un ventanal de gran tamaño, cuya estabilidad estaba comprometida. El desplazamiento de la estructura y la tensión acumulada sobre el vidrio generaban un peligro latente de desprendimiento, con la posibilidad de que el cristal colapsara de manera repentina. En un área urbana y transitada, ese escenario podía derivar en lesiones graves o daños materiales.

Ante este panorama, la dotación de bomberos desplegó un trabajo técnico y meticuloso. Las maniobras incluyeron la sujeción del ventanal al marco metálico existente y la colocación de paneles de refuerzo diseñados para redistribuir las cargas y estabilizar la estructura. El objetivo fue claro: neutralizar el riesgo inmediato y evitar que el vidrio estallara o se desprendiera, incluso frente a factores externos como ráfagas de viento o vibraciones.

El operativo se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y demandó una evaluación constante del estado del material, priorizando en todo momento la protección de la vía pública. Finalizadas las tareas, los bomberos confirmaron que la zona quedó asegurada y fuera de peligro, sin que se registraran personas heridas ni incidentes adicionales.