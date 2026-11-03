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Un hombre fue demorado durante la madrugada de este martes 3 de noviembre en el barrio San Benito de Río Gallegos, luego de que efectivos policiales encontraran un arma de fuego entre sus prendas mientras realizaban un procedimiento preventivo.

Según informó la Policía de Santa Cruz, el operativo se desarrolló en inmediaciones de las calles 1 y 24, cuando personal del Comando de Patrullas identificó a un hombre que trasladaba una motocicleta empujándola.

Al solicitarle la documentación para circular, los efectivos constataron que no contaba con ella. Sin embargo, las consultas realizadas no arrojaron medidas cautelares sobre el rodado.

Durante un palpado preventivo, los policías encontraron entre sus prendas un revólver sin marca visible. Ante el hallazgo, dieron intervención al juzgado de turno, que dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro del arma y otros elementos de interés para la investigación.

En el procedimiento también participó personal de la Comisaría Séptima, que realizó las diligencias correspondientes. El aprehendido fue trasladado al hospital local para el examen médico de rigor antes de ser trasladado a la seccional.