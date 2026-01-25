Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte accidente vial sacudió la calma de la madrugada del domingo en la capital santacruceña. Una mujer perdió el control de su vehículo, impactó contra un poste en la periferia de la ciudad y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional.

El siniestro se produjo alrededor de las cinco de la mañana de este domingo 25 de enero en el barrio 22 de Septiembre, un sector de la periferia de Río Gallegos caracterizado por calles amplias y escasa circulación en horarios nocturnos. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles 60 y 27, donde un automóvil marca Fiat terminó su marcha de forma abrupta tras colisionar contra un poste.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, el vehículo era conducido por una mujer mayor de edad que, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado. El impacto fue de tal magnitud que el frente del Fiat Cronos quedó completamente destruido, evidenciando la violencia del choque.

Personal de la Comisaría Séptima de la Policía de Santa Cruz fue el primero en arribar al lugar tras ser alertado por el hecho. Al constatar la situación, los efectivos solicitaron asistencia médica de manera inmediata. La conductora fue trasladada al Hospital Regional de Río Gallegos, donde recibió atención especializada. Según trascendió, se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo observación.

Por el momento no se ha determinado con precisión qué originó el accidente. Las hipótesis que se manejan incluyen una posible distracción, una descompensación o incluso que la conductora se haya quedado dormida al volante, una situación que suele darse en horarios de madrugada. Tampoco se informó oficialmente si se le practicaron controles para determinar la presencia de alcohol en sangre.

Mientras tanto, el personal policial preservó la escena para permitir el trabajo de las pericias correspondientes, que buscarán establecer la mecánica del hecho.

