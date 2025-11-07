En el medio del juicio por la muerte de Franco Cuevas, la justicia ordenó desalojar la casa de su madre En medio del segundo día del juicio por la muerte de Franco Cuevas, la Justicia ordenó el desalojo de la casa de su madre, otorgando un plazo hasta el jueves para abandonar el inmueble y con presencia policial preventiva en la zona.

En pleno desarrollo del juicio por la muerte de Franco Cuevas, la Justicia ordenó este viernes el desalojo de la casa de su madre, medida que generó tensión en el entorno familiar y movilizó a la policía provincial.

Durante el segundo día del juicio por el crimen de Franco Cuevas, la familia recibió una cédula firmada por el fuero civil que establece el desalojo del inmueble. Fuentes consultadas por La Opinión Austral confirmaron que la Justicia determinó que los ocupantes abandonen la propiedad, otorgando un plazo perentorio hasta el próximo jueves a las 11:00 horas para cumplir con la medida.

Franco Cuevas, la víctima fatal. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Para garantizar que la resolución se cumpla sin incidentes, la Policía provincial instaló un móvil en diagonal a la casa. “Vigilamos que no entren cosas o que se vean situaciones extrañas”, explicaron desde la fuerza de seguridad sobre la consigna preventiva en las inmediaciones.

La cédula de desalojo, aunque efectiva, no tiene aplicación inmediata. En caso de que la familia no abandone el lugar en el plazo estipulado, la Justicia podría recurrir al uso de la fuerza pública para hacer cumplir la resolución. “Nadie quiere eso, esperemos que se resuelva de la mejor manera”, aseguró una alta fuente policial al diario.

Este episodio se suma a la expectación que genera el juicio por la muerte de Franco Cuevas, que continúa con testimonios y pruebas clave para esclarecer los hechos.