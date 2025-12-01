Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento suceso tuvo lugar en Río Gallegos: un niño de 10 años fue amenazado con un arma blanca mientras jugaba al fútbol con amigos en la intersección de las calles La Paz y García Fernando.

Todo ocurrió el pasado 30 de noviembre, cerca de las 18:00 horas. Según pudo saber La Opinión Austral, tras un altercado verbal, otro menor de 11 años se aproximó a la víctima portando una navaja, con la intención de agredirlo y acercar el filo a su cuello.

El agresor también llevaba una cadena corta, lo instaba a pelear y profirió insultos, advirtiendo que volvería acompañado de personas mayores con similares intenciones.

El padre del niño se enteró de lo sucedido cuando su hijo le relató el episodio y presentó la denuncia correspondiente ante la policía, expresando la profunda preocupación de su pequeño por las amenazas y los agravios que recibió. Las autoridades iniciaron las actuaciones pertinentes para esclarecer el hecho, caratulado como “Amenazas“.