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La Justicia de Río Negro imputó este viernes a los responsables del cuidado de una perra raza Cane Corso que atacó a un nene de seis años en Catriel.

Se trata de un joven y sus padres, acusados por lesiones leves tras un hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2025. Ese día, el animal salió de la vivienda, cruzó la calle, hizo caer al chico de la bicicleta y lo arañó y mordió.

Según la fiscal del caso, los implicados incumplieron su deber de control sobre el animal: “Al decidir criar y mantener a la perra bajo su responsabilidad, considerada de raza peligrosa, asumieron su deber de garante, respecto de la integridad física y la vida de terceras personas, de manera que, en consecuencia, debían mantener al animal resguardado y alejado de las personas desconocidas, especialmente de niños”.

Por su parte, la defensa cuestionó la calificación legal y pidió al juez de Garantías el cese de la investigación, de acuerdo con lo informado por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

El magistrado, sin embargo, avaló la imputación y fijó un plazo de cuatro meses para la etapa preparatoria. Además, dispuso como medida cautelar que la perra no permanezca en el barrio durante el proceso.