Un nuevo episodio de extrema violencia vuelve a poner a Caleta Olivia en el centro del debate y alerta de la comunidad y de las autoridades: un “grupo comando” de cuatro delincuentes intentó asaltar a un conocido mayorista, portando armas de fuego.

El grave hecho ocurrió este jueves por la tarde-noche en la sucursal de Diarco. Allí, los ladrones ingresaron armados y amenazaron a los empleados, a quienes redujeron y les colocaron precintos en sus manos para dejarlos inmovilizados.

A todo esto, el gerente del local logró alertar a la Policía, frustrando así el golpe delictivo. Las autoridades llegaron en minutos y hubo una persecución y enfrentamiento con los maleantes. Uno de ellos apuntó con un arma a un efectivo, quien respondió utilizando su pistola reglamentaria e hiriéndolo en una de sus piernas. Fue detenido, al igual que otro cómplice. Mientras que otros dos miembros de la banda lograron huir.

La Policía montó un operativo cerrojo que continúa desarrollándose para dar con los delincuentes.

El episodio dejó a los trabajadores conmocionados y a la comunidad caletense, una vez más, preocupada por la creciente escalada de hechos delictivos.