No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, cerca de las 11:40, personal de la División Grupo Especial Zona Sur de Bomberos acudió a la Costanera de Río Gallegos tras un aviso emitido por el Centro de Despacho por la presencia de una persona descompensada.

El alerta indicaba que el hombre se encontraba en inmediaciones del monumento a la fauna patagónica y la escuela de kayak. Al llegar, los efectivos realizaron una recorrida preventiva por el sector costero y localizaron a un hombre de 52 años, quien se encontraba en situación de calle.

Ante la situación, los bomberos le brindaron contención y solicitaron la intervención del servicio de emergencias médicas.

Traslado al hospital

Poco después arribó una ambulancia del nosocomio local. El personal sanitario, con la colaboración de efectivos policiales y bomberos, trabajó en la estabilización del hombre y en su preparación para el traslado.

Finalmente, fue derivado al hospital para recibir atención médica y una evaluación integral.

Del operativo también participaron efectivos del Comando de Patrullas y de la División Comisaría Segunda.