Un trágico hecho tuvo lugar este sábado en Río Gallegos. La Opinión Austral pudo saber que, cerca de las 13:30, se confirmó el hallazgo de un hombre sin vida en el vaciadero municipal.

El cuerpo —identificado como Jaime Eduardo Aguilar— apareció detrás de un galpón, boca abajo y sin signos vitales.

De acuerdo con la información recopilada por este medio, una mujer —excuñada de Aguilar— inició su búsqueda luego de que él se retirara la tarde anterior de su vivienda y no volviera a ser ubicado.

La búsqueda la condujo al predio municipal, donde encontró al fallecido y lo reconoció, dando aviso inmediato a las autoridades. En el caso trabajó personal de la División Comisaría Quinta.

Peritos del Gabinete Criminalístico realizaron las diligencias de rigor y la Justicia dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, donde se efectuará la autopsia para establecer la causa del deceso.

También intervino la División de Investigaciones (DDI) local. El testimonio de la mujer fue recepcionado y quedó incorporado al expediente.