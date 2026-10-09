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Cristian Omar Silva, de 36 años, fue encontrado este viernes en buen estado de salud, luego de que la Policía de Santa Cruz difundiera un pedido de búsqueda durante las primeras horas del día en Río Gallegos.
La solicitud había sido difundida para dar con el paradero del hombre y convocaba a la comunidad a aportar cualquier información que pudiera resultar útil para localizarlo.
Horas después, las autoridades confirmaron que Silva había sido encontrado y llevaron tranquilidad respecto de su estado de salud.
Tras conocerse la noticia, la Policía de Santa Cruz agradeció a la comunidad y a los medios de comunicación por la colaboración y la difusión del pedido de búsqueda, que contribuyeron a acompañar el operativo para dar con su paradero.
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