Encontraron en buen estado de salud al hombre que era buscado en Río Gallegos El hombre de 36 años, fue localizado este viernes, luego de que la Policía de Santa Cruz difundiera un pedido de búsqueda durante las primeras horas del día en Río Gallegos. Las autoridades agradecieron a la comunidad por la colaboración y la difusión del caso.

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Cristian Omar Silva, de 36 años, fue encontrado este viernes en buen estado de salud, luego de que la Policía de Santa Cruz difundiera un pedido de búsqueda durante las primeras horas del día en Río Gallegos.

La solicitud había sido difundida para dar con el paradero del hombre y convocaba a la comunidad a aportar cualquier información que pudiera resultar útil para localizarlo.

Horas después, las autoridades confirmaron que Silva había sido encontrado y llevaron tranquilidad respecto de su estado de salud.

Tras conocerse la noticia, la Policía de Santa Cruz agradeció a la comunidad y a los medios de comunicación por la colaboración y la difusión del pedido de búsqueda, que contribuyeron a acompañar el operativo para dar con su paradero.