Encontraron muerta a una mujer de 60 años en un canal de riego de Río Negro e investigan femicidio La víctima fue hallada durante la mañana del domingo en un sector rural de Contraalmirante Guerrico, cerca de General Roca. La Fiscalía abrió un legajo por femicidio, ordenó una autopsia y dispuso allanamientos, rastrillajes y toma de testimonios para reconstruir las últimas horas de la mujer.

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El hallazgo del cuerpo de una mujer de 60 años en un canal de riego de Contraalmirante Guerrico, provincia de Río Negro, dio inicio a una investigación judicial bajo la hipótesis de un posible femicidio. El cuerpo fue encontrado durante la mañana de este domingo 22 de noviembre, a la altura de la Chacra 80, en un sector rural cercano a General Roca.

La intervención comenzó a partir de un llamado al sistema 911 Río Negro Emergencias, que alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua. Tras recibir la comunicación, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y solicitaron la intervención de Bomberos para realizar la extracción de la víctima.

Abrieron una investigación por femicidio

Luego de las primeras actuaciones, la Fiscalía de General Roca dispuso la apertura de un legajo por femicidio. La medida responde al protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal ante muertes violentas o dudosas de mujeres, que establece investigar inicialmente bajo la hipótesis del delito más grave para preservar pruebas y evitar descartar anticipadamente la posibilidad de un crimen.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría 54° de Guerrico, con colaboración de personal de la Comisaría 6° de Allen, peritos del Gabinete de Criminalística, el médico policial y la Brigada de Investigaciones de Allen.

Allanamientos y rastrillajes para reconstruir las últimas horas

En paralelo, la Fiscalía y la Policía de Río Negro desplegaron distintas medidas para reunir elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Se realizaron allanamientos en viviendas vinculadas con la causa, rastrillajes en las inmediaciones del canal y toma de declaraciones testimoniales.

Los operativos contaron también con la participación de Bomberos y personal de Defensa Civil. Los investigadores buscan reconstruir los últimos movimientos de la mujer y establecer las circunstancias que rodearon su muerte.

La autopsia será clave para determinar qué ocurrió

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca para la realización de la autopsia. El estudio forense permitirá establecer las causas y la data de muerte, además de aportar información sobre posibles lesiones.

Hasta el momento, no se informaron personas detenidas ni se difundieron detalles sobre los resultados de los procedimientos. Tampoco se precisó oficialmente cómo se produjo el fallecimiento.

La investigación continúa para determinar qué ocurrió con la mujer y establecer si se trató de un femicidio.