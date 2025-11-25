Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de búsqueda en el río Negro confirmó este martes el hallazgo del cuerpo de un hombre y, horas después, se conoció el descubrimiento de un segundo cadáver. Todo ocurrió durante la tercera jornada de rastrillajes en un sector difícil de recorrer, desplegados para ubicar a tres integrantes de la colonia menonita instalada cerca de Conesa, desaparecidos desde el domingo.

Los primeros datos señalan que las víctimas serían un padre y su hija. El dispositivo se reactivó temprano, con movimientos desde una bajada de lancha ubicada varios kilómetros antes del sitio donde se perdió el rastro del grupo, en la zona conocida como Negro Muerto, según consignó el Diario Río Negro.

Poco después del comienzo del operativo, el comisario Gustavo Rodríguez indicó en Río Negro Radio que las autoridades dieron con el “cuerpo masculino”. A medida que avanzaron los rastrillajes, se produjo el hallazgo del segundo cuerpo. De acuerdo con la información oficial difundida, ambos corresponderían a un hombre y su hija, y aún continúa la búsqueda de un joven de 20 años.

La denuncia inicial señala que los tres se encontraban en el campo “La Asunción”, situado sobre Ruta 55, rumbo a Guardia Mitre. A partir de ese punto, la Brigada Rural, Prefectura Naval, personal policial y bomberos desarrollan recorridas en la costa y sobre el curso del río Negro, especialmente desde el kilómetro 227 de la Ruta Provincial 53.

En ese aviso, un trabajador metalúrgico detalló que la primera en ingresar al río fue Ana Neufeld, de 16 años. Es ella la que “pierde pie” y queda atrapada por la corriente. De inmediato, su padre Jacobo Neufeld y su hermano, David Neufeld, de 20 años, entran al agua para intentar rescatarla. Sin lograrlo, la corriente arrastra también a ambos. Eso es lo último que se conoce de los tres.