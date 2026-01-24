Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de un vecino de Río Gallegos mantiene en estado de alerta y preocupación a la comunidad desde hace ya dos semanas. Este sábado se cumplieron 14 días sin noticias certeras sobre el paradero de Gabriel Mileca, un período que puede medirse también en casi 300 horas de incertidumbre, rastrillajes intensos y preguntas sin respuestas. Con el paso del tiempo, lejos de disiparse, la angustia crece y las certezas se vuelven cada vez más difusas.

Mileca tiene 42 años, es trabajador de Distrigas, con antecedentes laborales en Vialidad Provincial y en el área de Pesca de Santa Cruz. Es padre de tres hijos y está casado desde hace trece años con Susana Gugliermo, quien desde el primer día se convirtió en la principal voz pública del reclamo, atravesando una situación límite marcada por la desesperación, el cansancio y la necesidad de respuestas concretas.

En la jornada del jueves se realizó una marcha para pedir por la aparición de Mileca. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

La última vez que se tuvo contacto con Mileca fue en la mañana del sábado 10 de enero. Según se reconstruyó, tomó un taxi hasta las inmediaciones de la obra del Camping Provincial, un espacio que será inaugurado en los próximos días. Allí, le pidió el teléfono celular al chofer para comunicarse con su esposa y solicitarle que le abonara el viaje. Ese fue el último registro directo de su paradero. Desde entonces, no hubo comunicaciones, ni movimientos bancarios, ni datos fehacientes que permitan establecer qué ocurrió después.

La zona donde fue visto por última vez Mileca. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En estas dos semanas se desplegó un operativo de búsqueda de gran magnitud, con rastrillajes por aire, tierra y agua. Participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, cadetes de distintas dependencias, fuerzas federales, personal del Municipio de Río Gallegos y organismos provinciales. A pesar del despliegue de recursos y del paso de los días, el resultado sigue siendo el mismo: ningún rastro concluyente de Mileca.

El caso está judicializado y la instrucción se encuentra a cargo del juez Gerardo Giménez, con la intervención del secretario penal Pablo Benítez y el trabajo de la fiscal adjunta Analía Molina. Desde el ámbito judicial se informó que se analizan de manera constante las distintas hipótesis, mientras se revisan cámaras de seguridad, se siguen líneas de investigación y se evalúa cada dato que llega, incluso aquellos aportados por vecinos que aseguran haberlo visto en distintos puntos de la ciudad.

Gabriel Mileca junto a su hija. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Fuentes judiciales indicaron que prácticamente a diario se reciben reportes de supuestos avistamientos. “Personas que aseguran que lo vieron en distintas partes de la ciudad. Vamos, revisamos las cámaras, seguimos la línea, pero finalmente no es la persona que buscamos”, señalaron a este medio. Uno de los episodios más resonantes ocurrió cuando una versión ubicó a Mileca en inmediaciones del barrio 400 Departamentos. Un perro especializado marcó indicios de su presencia en la zona, lo que motivó un rastrillaje exhaustivo, aunque luego se descartó la hipótesis. En ese sector, además, viven y trabajan familiares directos del hombre desaparecido.

También se investigó un posible avistamiento en los escombros de los departamentos incendiados en junio de 2023, pero tras una revisión minuciosa, las autoridades descartaron rápidamente esa posibilidad. En otra instancia, un adiestrador que se sumó de manera voluntaria a la búsqueda aportó el trabajo de un can especializado que marcó presencia en la casa de pescadores, en las afueras de la ciudad. Horas más tarde, otro perro halló una prenda de vestir, una remera oscura, que podría o no pertenecer a Mileca y que quedó bajo análisis.

Pedro Prodromos, Belén Elmiger junto a los allegados de Gabriel Mileca. FOTO: GOBIERNO

El trasfondo personal del caso agrega complejidad a la investigación. Mileca atravesaba problemas personales y laborales. A comienzos de enero, por recomendación de su pareja y de acuerdo con especialistas, había comenzado a explorar terapias alternativas como Reiki. También había aceptado recibir ayuda profesional en el Centro de Salud Mental (CSM), aunque se retiró de manera voluntaria por una puerta de emergencia, aun cuando su situación ya estaba judicializada. Posteriormente se supo que no había recibido medicación durante su breve estadía, una situación que fue duramente cuestionada por su esposa.

Susana Gugliermo denunció públicamente diversas falencias en el abordaje inicial del caso. Entre ellas, la falta de información clara sobre la atención que había recibido su marido en el CSM y algunas situaciones que describió como destrato. Uno de los episodios más dolorosos, según relató, fue el cruce con un chofer de la Comisaría Sexta, quien —siempre de acuerdo a su testimonio— se habría reído al escuchar el relato de la desaparición.

En medio de la búsqueda, Susana también vivió un momento tenso cuando fue demorada y escoltada por personal de la Policía Federal Argentina tras ingresar, sin señalización visible, a terrenos fiscales pertenecientes a la Fuerza Aérea. El hecho quedó en manos de la Justicia Federal y fue calificado por la familia como una amarga anécdota más dentro de un contexto atravesado por la angustia.

Frente a la falta de resultados, la comunidad de Río Gallegos mostró un fuerte acompañamiento. Vecinos se sumaron de manera voluntaria a los rastrillajes, imprimieron flyers con el rostro y los datos de “Gabi” y los distribuyeron en comercios, barrios y espacios públicos. Hoy, la imagen de Mileca está presente en gran parte de la ciudad, como un recordatorio permanente de una ausencia que duele.

En las últimas horas, tras gestiones realizadas por el Juzgado de Instrucción Nº 3 y con el aval del Tribunal Superior de Justicia, se liberaron fondos para que el Ejército Argentino se sume a la búsqueda con un helicóptero. El operativo aéreo, que debió reprogramarse, se concretó finalmente con vuelos sobre la zona costera y sectores específicos reforzados por personal especializado del Ejército y de Prefectura Naval. “Se trata de áreas complejas, que requieren conocimiento del terreno”, explicó el juez Giménez.

El jueves por la noche, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha silenciosa por las calles céntricas de Río Gallegos. Con una bandera que mostraba el rostro de Gabriel y la consigna “Gaby volvé a casa”, unas 30 personas recorrieron la avenida San Martín y la costanera. Durante unos 40 minutos caminaron en silencio, observados por familias, comerciantes y jóvenes que disfrutaban de una noche calurosa, en un contraste que resumió el clima social de la ciudad: vida cotidiana y preocupación conviviendo en un mismo espacio.

Este viernes, la familia de Mileca emitió un comunicado en el que agradeció al gobierno provincial encabezado por Claudio Vidal por las tareas realizadas hasta el momento. Destacaron especialmente el trabajo de la Policía de Santa Cruz, en particular de la Comisaría Primera, a cargo de la investigación, y remarcaron el acompañamiento constante y el trato profesional recibido. El reconocimiento se extendió a Bomberos, Protección Civil, Vialidad Provincial, el Ejército Argentino, la Prefectura Naval y la Fuerza Aérea Argentina, además de personal vinculado a la actividad pesquera.

En las últimas horas, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, recibieron a la familia para analizar el estado de la búsqueda y las líneas de investigación. Allí, los allegados insistieron en la necesidad de ampliar los rastrillajes más allá de Río Gallegos, teniendo en cuenta la vastedad del territorio santacruceño y las dificultades que imponen el clima y la geografía.

A dos semanas de la desaparición, el caso de Mileca sigue interpelando a la sociedad y a las instituciones. La búsqueda continúa, la esperanza persiste y la pregunta sigue siendo la misma: dónde está Gabriel. Mientras tanto, una familia y toda una ciudad esperan una respuesta que ponga fin a la incertidumbre.