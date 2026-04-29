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Un nuevo hecho delictivo sacudió a la comunidad de Río Turbio durante la tarde del lunes, cuando un vecino denunció que un joven ingresó a su vivienda y sustrajo pertenencias personales. La rápida intervención policial permitió ubicar al sospechoso pocas horas más tarde, aunque el episodio reavivó la preocupación por la reiteración de robos en la zona.

Según pudo saber La Opinión Austral, todo comenzó con la exposición de un vecino del barrio Don Bosco denunció haber sido víctima de un robo domiciliario. El hecho, según consta en la exposición policial, ocurrió alrededor de las 16:34 horas, en un momento en que la vivienda se encontraba sin ocupantes o con escasa vigilancia, una situación que habría sido aprovechada por el autor.

De acuerdo al relato del damnificado, el delincuente habría ingresado al inmueble tras forzar o utilizar una ventana como punto de acceso, una modalidad que no resulta nueva en la localidad y que suele repetirse en distintos sectores residenciales. Una vez dentro, sustrajo una billetera que contenía documentación personal, tarjetas bancarias y dinero en efectivo, elementos que representan no solo un perjuicio económico sino también un trastorno administrativo para la víctima.

Fuentes consultadas indicaron que el presunto autor del hecho no sería ajeno al radar de las autoridades ni de los propios vecinos. Según trascendió, se trataría de un joven que ya habría sido vinculado a otros episodios similares, tanto en viviendas particulares como en comercios de la ciudad. Esta reiteración de conductas delictivas genera inquietud en la comunidad, especialmente por la sensación de impunidad que muchas veces acompaña este tipo de situaciones.

En ese sentido, el denunciante aportó un dato clave para la investigación: el sospechoso solía recorrer distintos barrios ofreciendo productos, una práctica que, lejos de ser inocente, podría haber funcionado como una estrategia para relevar movimientos, detectar viviendas vulnerables y elegir posibles objetivos.

Con estos elementos, el personal policial inició un operativo de búsqueda que dio resultados en cuestión de horas. Según pudo saber La Opinión Austral, el joven fue localizado en inmediaciones de un gimnasio de la localidad, donde finalmente fue demorado y puesto a disposición de la Justicia.