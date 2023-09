El pasado 5 de septiembre, una mujer de Río Gallegos estaba comprando en un local de la ciudad de Córdoba cuando, en un descuido, se llevaron su teléfono celular. Sin embargo, lo peor de todo no fue el hurto del dispositivo, sino que los delincuentes pudieron acceder a sus cuentas de Mercado Pago y la vaciaron.

La hija de la mujer, María Belén Desmonts, publicó la historia en su cuenta de Facebook junto a un video donde la damnificada explicó cómo fue el modus operandi de los malechores.

“A las 14 horas estaba en un local de telas en Córdoba. Dejé sobre el escritorio el celular y nunca más lo vi. El tema no es que solamente perdí el celular, es que no sé cómo hicieron para desbloquearlo, entraron a mis cuentas y me sacaron todos los ahorros“, comentó la vecina.

Además, advirtió a sus conocidos: “No sé si están empezando a llamar a mis contactos. Si alguien llama en mi nombre, yo no soy“.

En este marco, la mujer contó que los delincuentes se hicieron dos transferencias bancarias e intentaron acceder a la app del Home Banking. Afortunadamente, no pudieron dar con la contraseña del banco y la aplicación bloqueó la cuenta automáticamente.

“Los datos de las dos delincuentes son: CELESTE ACTIS; DNI: 45092618 y JENIFER BEATRIZ TORRES; DNI 35894387.

No sabemos si se hicieron pasar como clientes o de dónde salieron, pero lo cierto es que esos son los datos de las cuentas a las que se transfirieron plata AJENA. Por favor, viralicen el video para que no estafen a nadie más. Uno ya no puede estar seguro en ningún lado porque nadie te ampara”, escribió María Belén Desmonts en su posteo.

“Estas dos personas fueron las que vaciaron mi cuenta. Ya hice todas las denuncias en la Justicia y la Policía. Yo quiero que todos mis amigos sepan que yo no estoy pidiendo que me preste nadie ni un centavo. Si alguien les pide no soy yo. Tengan esto en cuenta”, comentó la víctima.