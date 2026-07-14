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Las condiciones climáticas propias del invierno volvieron a generar un incidente vial en las rutas de Santa Cruz. Durante la mañana del martes, personal de la División Cuartel 7° de Bomberos de Puerto Santa Cruz intervino en el vuelco de una camioneta ocurrido sobre la Ruta Nacional N.º 3, donde una Toyota Hilux terminó apoyada sobre su lateral izquierdo luego de perder el control a causa de la escarcha y la escasa visibilidad provocada por la neblina.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho se registró a la altura del kilómetro 2406, a unos 53 kilómetros de Puerto Santa Cruz. La alerta movilizó a la dotación bomberil alrededor de las 7:30, cuando el móvil de rescate partió hacia el lugar para asistir en la emergencia y garantizar la seguridad del sector.

Los equipos de emergencia en el lugar del hecho. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al arribar, los efectivos constataron que la camioneta había despistado y se encontraba volcada fuera de la calzada. Una de las primeras verificaciones permitió establecer que el vehículo no tenía ocupantes en su interior, por lo que las tareas se concentraron en neutralizar cualquier riesgo derivado del accidente.

Como parte del protocolo de actuación, los bomberos inspeccionaron la unidad para descartar pérdidas de combustible u otros fluidos que pudieran representar un peligro para quienes circulaban por la zona. Además, procedieron a desconectar manualmente la batería con el objetivo de eliminar posibles riesgos eléctricos y prevenir el inicio de un incendio.

Una vez completadas las tareas preventivas y asegurada la escena, la dotación permaneció en el lugar hasta confirmar que no existían situaciones de riesgo adicionales. Posteriormente, los efectivos emprendieron el regreso al cuartel, donde finalizaron el operativo alrededor de las 9:10 sin registrar novedades de relevancia.