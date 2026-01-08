Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, en horas del mediodía, en el local “Maiameee” de Río Gallegos, se produjo un hecho que causó fuerte indignación en las redes sociales. Una mujer fue escrachada por una de las empleadas del local que notó que se estaba guardando objetos en una cartera.

La joven ya había notado una actitud extraña en la mujer y envió una foto a un grupo de Whatsapp del comercio. Al verla, otros empleados indicaron que ya la tenían registrada por otros hechos, inclusive, ocurridos en otros comercios de la capital provincial.

La mujer intenta cubrirse la cara mientras la filma la empleada del local.

Ante esto, la empleada encaró a la mujer y le pidió que devuelva las cosas que se había guardado en el bolso, a lo que esta procedió a entregar los perfumes y otros objetos que había robado. No obstante, la chica siguió filmando a la “mechera” por la vía pública reprochándole la actitud.

Ya estaba señalada

Javier, dueño del comercio “Maimeee” habló con La Opinión Austral y dio más detalles de lo ocurrido. “Era un mediodía tranquilo, como siempre, pero cuando ven una actitud sospechosa de la señora, la chica que atiende nos manda una foto en el grupo que tenemos y otra de las chicas le dice que tenga cuidado porque ya había visto la foto de la misma persona en otro grupo de Whatsapp donde estamos los comerciantes”, comenzó.

El local de la galería Mecor de Río Gallegos.

Más adelante, señaló que acostumbran a pasarse las fotos o videos de personas que se suelen llevar algo o que hacen el intento, para alertar a otros comerciantes o empleados. “En una de esas fotos estaba la señora, así que le empezaron a prestar más atención”, comentó Javier al tiempo que sostuvo que como estrategia, la mujer pedía a las empleadas que le guarden objetos que supuestamente iba a comprar.

“Preguntaba cosas y daba muchas vueltas, hasta que en un momento la chica que atiende ve que tenía unos perfumes que son muy largos adentro de la cartera, así que le dijo que le devuelva las cosas y se hizo la ofendida y no le quedó otra que sacar los perfumes y otras cosas más, aunque sospechamos que tenía más cosas adentro de una cartera bastante grande”, expresó el comerciante.

La mujer fue seguida varias cuadras por la zona céntrica. Ya tendría antecedentes similares.

Según tiene entendido, la foto de esa misma persona se encuentra en grupos de Whatsapp de los comerciantes de Río Gallegos que se alertan entre sí. “Estimo que lo debe haber por hobby”, dijo al tiempo que aclaró que no hicieron la denuncia policial sino que optaron por escracharla públicamente.

“Por ahí vas a la policía y queda en la nada, así que optamos por hacer el videíto alertar a los comerciantes porque uno está trabajando y todo cuesta y viene alguien y te lleva la mercadería, no está bueno”, afirmó. “Encima se hacen los ofendidos como que uno le está reclamando algo que no corresponde”, dijo de forma incrédula.

Finalmente, Javier sostuvo que esta vez pasó porque la mujer estaba sola, pero que lamentablemente cuando hay muchas personas es más difícil controlar.