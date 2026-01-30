Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La preocupación y la incertidumbre que se habían instalado desde el día anterior finalmente dieron paso al alivio. En la tarde del jueves 29 de enero, personal policial logró hallar con vida a Onofre Alfonso Mancilla, un hombre de 63 años que había sido reportado como desaparecido y era intensamente buscado en la zona rural cercana a Río Gallegos. El hallazgo se produjo sobre la Ruta Nacional N.º 3, en el marco de un operativo preventivo que venía desarrollándose desde las primeras horas.

Mancilla, empleado de la estancia Ototel Aike, había sido denunciado como desaparecido el miércoles, situación que activó de inmediato los protocolos de búsqueda. En un contexto geográfico complejo, caracterizado por extensas distancias, caminos abiertos y condiciones climáticas cambiantes, la ausencia de una persona en áreas rurales genera una rápida movilización de recursos, dada la vulnerabilidad que implica permanecer a la intemperie.

El lugar donde se refugió el vecino y sus pertenencias. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que la División Operaciones Rurales Río Gallegos fue una de las unidades abocadas al operativo. Durante toda la jornada del jueves, efectivos realizaron patrullajes preventivos y recorridas en distintos sectores, con especial atención en caminos rurales, banquinas y zonas de difícil acceso. Fue alrededor de las 19:00 horas cuando, mientras se desplazaban por la Ruta Nacional 3, los uniformados observaron a una persona caminando por la banquina, a varios kilómetros de la estancia donde Mancilla prestaba servicios.

Al detenerse para identificarlo, confirmaron que se trataba del hombre buscado. Según informaron fuentes oficiales, Mancilla se encontraba consciente y en buen estado general de salud. Manifestó sentir sed y hambre, signos compatibles con haber pasado un tiempo prolongado sin asistencia, pero no presentaba lesiones ni cuadros que hicieran presumir un riesgo vital inmediato.

El propio hombre relató a los efectivos que había pasado la noche dentro de una alcantarilla, utilizándola como refugio para resguardarse del frío y del viento de la noche, una postal cruda pero habitual en el sur patagónico, donde las temperaturas y las ráfagas pueden convertirse rápidamente en un factor de peligro. Ese dato fue clave para comprender cómo logró sobrellevar las horas de extravío hasta ser encontrado.

La alcantarilla donde Mancilla pasó la noche. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras el hallazgo, Mancilla recibió asistencia inmediata por parte del personal policial, que le brindó agua y contención. Posteriormente fue trasladado a la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike, donde se instruyen las actuaciones correspondientes. La situación fue puesta en conocimiento de la Justicia provincial, que interviene en este tipo de casos para dejar constancia del procedimiento y garantizar el resguardo integral de la persona.