Una situación de alto riesgo mantuvo en vilo a vecinos de la ciudad de Puerto Deseado durante la noche del lunes, cuando una rotura accidental en la red troncal de gas natural provocó una fuga activa en plena vía pública. El incidente, ocurrido sobre la calle Batalla Puerto Argentino, demandó un importante despliegue de bomberos, personal técnico y fuerzas municipales, y se extendió por casi tres horas hasta lograr neutralizar completamente el peligro.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que todo comenzó cuando un vecino realizaba tareas domésticas en la vereda de su vivienda, vinculadas a la extracción de raíces. En medio de esos trabajos, una herramienta perforó de manera accidental un caño perteneciente a la red troncal de gas natural. La rotura provocó de inmediato una fuga de gran magnitud, con una salida constante de gas a presión, generando un escenario con riesgo concreto de deflagración.

La situación fue advertida rápidamente y el aviso activó la intervención del Cuerpo de Bomberos, que arribó al lugar. Al constatar la gravedad del escape, los efectivos procedieron a asegurar el perímetro, delimitando la zona afectada y evacuando de forma preventiva el sector más cercano al punto de fuga. Según pudo saber este diario, la prioridad fue reducir cualquier posibilidad de ignición y proteger tanto a los vecinos como a los propios equipos de emergencia.

Un móvil en inmediaciones de la zona. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El operativo se desarrolló en un contexto complejo, ya que la tubería dañada se encontraba enterrada y requería trabajos específicos para poder ser obturada. En ese marco, se estableció una labor conjunta con personal técnico de Camuzzi Gas del Sur, responsable del servicio de distribución. Los especialistas determinaron la necesidad de utilizar maquinaria pesada para acceder al conducto dañado, lo que obligó a extender el tiempo de intervención.

Mientras avanzaban las tareas técnicas, personal de Tránsito Municipal y efectivos de la Comisaría colaboraron con el corte de calles y el ordenamiento del tránsito, evitando la circulación vehicular y peatonal en un área considerada de riesgo. La escena, iluminada por móviles de emergencia y rodeada de cintas de seguridad, reflejó la magnitud del operativo y la coordinación entre los distintos organismos intervinientes.

Tras casi tres horas de trabajo ininterrumpido, finalmente se logró controlar y neutralizar la fuga de gas. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas, y que la evacuación preventiva permitió evitar consecuencias mayores. Una vez asegurada la red y descartado cualquier peligro residual, los vecinos pudieron regresar a sus domicilios.