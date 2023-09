En un tranquilo día en la ciudad de Tolhuin, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, una familia se dispuso a disfrutar de un asado en su hogar. Sin embargo, lo que debería haber sido una comida placentera se convirtió en un momento de sorpresa y susto.

Mientras compartían un chorizo durante la comida, uno de los miembros de la familia hizo un descubrimiento inusual y preocupante: en el interior del chacinado encontraron una bala. La noticia fue reportada a la emisora local FM Radio Libre por el afectado vecino.

El hombre relató la experiencia con preocupación: “Fue un momento bastante crítico en la hora de la cena. Corté el chorizo, di una mitad a mi hijo y la otra mitad me la quedé yo. Al comer una porción me encuentro con este proyectil en el interior. Por suerte nadie lo tragó. De suerte, nada más, que no lo tragué”.

En un primer momento, el hombre pensó que el objeto encontrado podría ser parte de la maquinaria utilizada para picar la carne. Sin embargo, al examinar detenidamente la pieza de metal, se dio cuenta de que era una bala. El shock inicial llevó a la familia a tomar la decisión de desechar todo lo que habían cocinado. La prioridad era la seguridad de los niños presentes, quienes afortunadamente no resultaron heridos.

Ante este inusual incidente, el afectado ciudadano presentó una denuncia en la División de Bromatología, instando a una investigación sobre la línea de producción de la carnicería local llamada “Pastoriza“, de donde habían adquirido los productos cárnicos. Dado que los productos no estaban empaquetados y eran de elaboración local, se busca esclarecer cómo una bala pudo llegar a encontrarse dentro de un chorizo.

El hombre expresó su esperanza de que la investigación pueda arrojar luz sobre este extraño incidente y prevenir que algo similar ocurra en el futuro. “Por suerte uno está siempre atento, me tocó a mí que mastiqué y no lo tragué, pero casi me partió una muela“, concluyó.