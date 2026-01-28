Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una intervención de Bomberos evitó que un foco de incendio originado en un cúmulo de basura se propagara hacia viviendas linderas en pleno casco urbano de Río Gallegos. El hecho ocurrió durante la tarde del martes y volvió a poner en agenda los riesgos de la quema de residuos en sectores poblados.

La tranquilidad habitual de la tarde en Río Gallegos se vio alterada este martes cuando una columna de humo comenzó a elevarse sobre la calle Salta al 900, generando preocupación entre vecinos y un inmediato llamado a los servicios de emergencia. Eran alrededor de las 15:10 cuando personal de la División Cuartel Dos de Bomberos acudió al lugar tras recibir los primeros reportes.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un principio de incendio sobre un cúmulo de residuos, presuntamente producto de una quema de basura. Si bien el foco ígneo estaba siendo parcialmente controlado, las condiciones climáticas —marcadas por la presencia de viento— representaban un factor de riesgo adicional que podía favorecer una rápida propagación hacia viviendas cercanas.

El lugar donde se estaba quemando la basura. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Con un despliegue operativo de cinco bomberos, se procedió a la utilización de una línea devanadera, herramienta clave para este tipo de intervenciones, con el objetivo de lograr la extinción total del fuego y el enfriamiento del terreno. Esta tarea no solo busca apagar las llamas visibles, sino también eliminar puntos calientes que puedan reactivarse, algo frecuente cuando el material combustible incluye restos de poda, plásticos y otros desechos domiciliarios.

El accionar rápido permitió controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas ni daños estructurales en las propiedades linderas.