LAS CLAVES PARA EVITAR CAER EN EL ENGAÑO

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El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió una advertencia ante la detección de posibles intentos de estafa en los que personas se hacen pasar por representantes del Registro Único Provincial de Actividades Económicas (RUPAE).

A través de un comunicado, el organismo remarcó la importancia de extremar las precauciones frente a mensajes o contactos que aparenten ser oficiales. “Que parezca oficial no significa que lo sea”, señalaron.

Según explicaron, los estafadores estarían utilizando el nombre y la identidad del RUPAE y del Gobierno de Santa Cruz para presentarse como contactos oficiales e intentar obtener información de los destinatarios. En este sentido, aclararon que el organismo no solicita datos personales, claves, información bancaria ni documentación sensible por llamadas, WhatsApp o redes sociales.

Los enlaces enviados a través de WhatsApp podrían ser utilizados para hackear celulares o acceder de manera fraudulenta a información personal.

Recomendaciones

Ante la recepción de mensajes de estas características, el Ministerio de Seguridad recomendó:

No hacer clic en enlaces recibidos en mensajes sospechosos.

en enlaces recibidos en mensajes sospechosos. No compartir datos personales si existen dudas sobre el origen del contacto.

si existen dudas sobre el origen del contacto. No enviar información ni documentación .

. Evitar avanzar con cualquier solicitud hasta verificar su autenticidad.

Ante un mensaje sospechoso, realizar la denuncia en la comisaría más cercana.

Desde el organismo provincial insistieron en la necesidad de prestar especial atención a las comunicaciones que soliciten datos personales o documentación y recordar que una apariencia institucional no garantiza que el contacto sea legítimo.

La recomendación apunta a prevenir que los vecinos de Santa Cruz sean víctimas de maniobras de fraude mediante la suplantación de organismos públicos.