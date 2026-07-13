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Un hombre radicó una denuncia judicial por presunta estafa, luego de vender un camión y recibir como pago tres cheques que terminaron siendo denunciados como extraviados y no pudieron cobrarse.

El hecho se remonta al 27 de mayo, fecha en la que se formalizó la venta de un camión marca Mercedes Benz, modelo L1526/48, año 1988, equipado con caja térmica y equipo de frío. El comprador se comprometió a abonar el pago en tres cuotas de un millón de pesos cada una, mediante tres cheques con fechas de cobro sucesivas: 15 de junio, 30 de junio y 10 de julio, todos del Banco Credicop.

Cuando el vendedor intentó cobrar uno de los cheques, el 7 de julio fue informado por su propio proveedor que el documento había sido denunciado como extraviado por la persona que lo emitió. Ante esto, teme que los dos restantes también hayan sido dados de baja y no puedan hacerse efectivos, sufriendo un importante perjuicio económico.

El denunciante, junto a su abogado, ya envió una carta documento para rescindir el contrato de compraventa, otorgando un plazo de 48 horas para regularizar la situación. De no cumplirse, iniciarán los trámites para solicitar la restitución y secuestro del vehículo.

Personal de la División Gestión de Cibercrimen y Lucha contra el Abuso (DGCLA) realizó el acta de constatación del material telefónico aportado como prueba. Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras, que interviene en el caso.