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Familiares y allegados de Aníbal Cepeda despedirán este miércoles al vecino de 72 años, cuyo crimen conmocionó a toda la comunidad de Río Gallegos. El velatorio se realizará de 14 a 17 horas en Cochería Sur, ubicada en Ameghino 302.

Tras la ceremonia, los restos de Cepeda serán trasladados al cementerio local para su cremación, según informaron sus familiares en las últimas horas.

De acuerdo a lo señalado por Isabel, nuera de la víctima, a La Opinión Austral, las cenizas serán llevadas posteriormente a Mendoza, provincia de origen de Aníbal Cepeda. Allí, sus familiares realizarán una misa íntima para darle el último adiós.

El caso generó una profunda conmoción en Santa Cruz luego de que la Policía confirmara oficialmente que los restos hallados en distintos puntos de Río Gallegos pertenecían al jubilado que era buscado desde comienzos de mayo. La investigación continúa bajo la carátula de homicidio y por el hecho permanece detenido Marcelo Félix Curtti.