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La estepa santacruceña volvió a convertirse este sábado 14 de noviembre en el escenario de un hallazgo clave dentro del expediente judicial más resonante de los últimos tiempos en la Patagonia. Según pudo saber La Opinión Austral en calidad de adelanto exclusivo, un despliegue conjunto integrado por fuerzas de seguridad provinciales y federales irrumpió en un establecimiento rural ubicado sobre la traza de la Ruta Provincial N° 53, a la altura del paraje Kiri Kaike, donde lograron localizar tres vehículos de carga de gran porte que habían sido dejados literalmente abandonados a la buena de Dios en un claro intento por ocultar rastros patrimoniales o logísticos.

El procedimiento de rastrillaje y secuestro se ejecutó como una derivación directa de las intensas audiencias de formalización celebradas durante esta misma semana en los estrados del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, y en estricta continuidad con la veintena de operativos simultáneos desplegados días atrás tanto en distintos puntos de Santa Cruz como en la Provincia de Buenos Aires.

Al ingresar al predio rural situado al costado de la mencionada ruta provincial, los efectivos se encontraron con una postal elocuente del apuro por descartar bienes comprometedores: allí yacían tirados semirremolques y estructuras de chasis pesadas, destacándose el hallazgo formal de un vehículo tipo batea, un camión de transporte tipo cisterna y una tercera unidad de carga pesada cuya documentación y titularidad quedaron inmediatamente bajo la lupa de los peritos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento es ejecutado por Gendarmería Nacional. Este diario pudo conocer que las patentes coinciden con empresas propiedad de Lázaro Báez, además estos camiones ya estaban siendo investigados por el personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz.

La aparición de esta flota pesada en medio del campo adquiere una relevancia estratégica para las dos líneas investigativas que convergen en el megaexpediente impulsado por la Unidad Fiscal Río Gallegos a cargo de Julio Zárate, el Juzgado de Garantías de Claudio Vázquez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Respecto del procedimiento de este sábado, La Opinión Austral pudo saber que el fiscal Julio Zárate dispuso que los elementos secuestrados sean trasladados a Gúer Aike

Por un lado, los pesquisas buscan determinar si estos transportes de carga guardan algún vínculo operativo con la presunta organización dedicada al traslado de cargamentos de cocaína desde el norte del país hacia la capital santacruceña, una operatoria que según el legajo judicial habría utilizado camiones de empresas transportistas al menos desde diciembre del año pasado. Por otro lado, el hallazgo apunta directamente al corazón de la pesquisa por blanqueo de capitales, destinada a desmantelar la red que habría administrado, explotado y puesto en circulación maquinaria y bienes vinculados al empresario Lázaro Báez para eludir los decomisos ordenados por la Justicia.