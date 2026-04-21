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Tras semanas de investigación silenciosa y tareas de inteligencia en el terreno, la Policía de Santa Cruz desplegó este lunes un amplio operativo en Río Gallegos que culminó con el secuestro de droga, la identificación de cuatro personas y la detención de uno de los principales investigados. El procedimiento, denominado “Kinder Verde”, apuntó a desarticular un presunto punto de comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo.

La investigación fue llevada adelante por la División Narcocriminalidad de Río Gallegos, dependiente del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Sur. Según fuentes oficiales, el trabajo incluyó un seguimiento prolongado que permitió detectar un patrón de movimientos característico: un flujo constante de personas que ingresaban y salían de un domicilio, permaneciendo escasos minutos, en lo que se conoce en la jerga como maniobras de “pasamanos”, tanto “a pie, en vehículos como en bicicletas” indicó una alta fuente consultadas por este diario.

Parte de lo encontrado en el auto en Laprida y Carnota. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Con los elementos reunidos, se dio intervención a la Unidad Fiscal con asiento en la ciudad, a cargo de la fiscal interina Sandra Fernández, con la colaboración del auxiliar fiscal Pablo Mansilla. A partir de allí, se solicitaron las medidas judiciales correspondientes, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías a cargo del juez Claudio Marcelo Vásquez.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que en ese marco, durante la jornada del lunes se concretaron varios procedimientos simultáneos. El principal tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Curupaytí al 200, donde se desarrolló el allanamiento central de la causa. En paralelo, se realizaron una requisa vehicular en la intersección de Carnota y Laprida sobre un Volkswagen Gol con dos ocupantes, y la identificación de un hombre en Mariano Moreno al 1100 solo conocido por la inicial de su apellido W.

W. tras ser detenido por la Policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El despliegue contó con la participación de múltiples áreas operativas, entre ellas Fuerzas Especiales, División Canes, personal de comisarías Segunda y Tercera, y efectivos del escalafón profesional, todo esto supervisado por el Ministerio de Seguridad a través de la Unidad de Coordinación, área a cargo de José Daniel Barrientos.

El indoor encontrado durante el allanamiento. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Los resultados fueron considerados positivos. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos balanzas digitales, tres plantas de cannabis de aproximadamente dos metros de altura, cuyo procesamiento arrojó cerca de dos kilogramos de cogollos, además de teléfonos celulares, recortes de interés para la causa y el vehículo presuntamente utilizado en la operatoria. Según pudo saber La Opinión Austral, parte de la droga estaba fraccionada en grandes bolsas de consorcio, además a uno de los sospechosos le encontraron armas blancas.

Entre las pertenencias de uno de los sospechosos encontraron armas blancas. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto a la situación de los implicados, cuatro personas mayores de edad -una mujer y tres hombres- quedaron a disposición de la Justicia Federal. Uno de ellos, identificado por sus iniciales como N. L., fue detenido en carácter de incomunicado por disposición del magistrado interviniente, en el marco de la investigación que continúa en curso.

Según pudo saber este diario, la principal investigada y presunta cabecilla de la banda sería una mujer conocida por sus iniciales JCR. En este caso, la pesquisa permitió no solo detectar el punto de venta, sino también avanzar sobre la estructura que lo sostenía.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el trabajo articulado entre las distintas áreas policiales y judiciales, así como la importancia de sostener investigaciones prolongadas que permitan reunir pruebas contundentes antes de avanzar con medidas de este tipo.