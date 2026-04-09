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La ciudad de Río Gallegos vuelve a posar la mirada sobre uno de los casos judiciales más sensibles de los últimos años. Este viernes al mediodía, el Tribunal Oral dará a conocer el fallo contra el exconcejal Emilio Maldonado, en el marco de un segundo juicio por abuso sexual que involucra a cuatro víctimas menores de edad.

La audiencia, prevista para horas del mediodía, marcará un nuevo capítulo en un expediente que ya había derivado en una condena previa de 16 años de prisión. En esta oportunidad, la Fiscalía solicitó una pena de 11 años por el delito de abuso sexual simple en cuatro hechos, bajo la figura de concurso real, correspondientes a episodios que habrían ocurrido entre 2016 y 2020.

El caso no solo tiene impacto judicial, sino también político e institucional. Maldonado, quien supo ocupar la presidencia del Concejo Deliberante de la capital santacruceña, cayó en desgracia pública en junio de 2020, cuando una madre denunció que su hija había sido víctima de abuso. La acusación tomó estado público en cuestión de horas y, poco después, se sumó una segunda denuncia con características similares.

La gravedad de los hechos motivó la intervención de la Justicia, que en septiembre de ese mismo año ordenó la detención del entonces funcionario. Desde entonces, permanece privado de la libertad.

El primer juicio concluyó con una condena de 16 años de prisión, tras un proceso en el que la fiscalía logró sostener acusaciones de mayor gravedad, incluyendo figuras agravadas por el vínculo y por las circunstancias en que se produjeron los hechos. En aquel momento, incluso se expusieron las consecuencias psicológicas sufridas por una de las víctimas, en un contexto que conmovió profundamente a la opinión pública local.

Sin embargo, el avance de la investigación derivó en la aparición de nuevas denuncias, que dieron origen a este segundo debate oral. Durante los alegatos, la fiscal de Cámara mantuvo la acusación impulsada en la etapa de instrucción y solicitó una pena de 11 años de prisión. La querella acompañó ese pedido, mientras que la defensa insistió en la absolución del imputado.

El Tribunal encargado de dictar sentencia está integrado por la presidenta María Alejandra Vila, junto al vocal titular Jorge Yance y el vocal subrogante Carlos Arenillas, quienes tendrán la responsabilidad de definir la situación judicial del acusado en este nuevo tramo del proceso.